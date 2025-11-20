Lío en Ecuador con Jeremy Arévalo: "El jugador está 'pasado' de forma"

Jeremy Arévalo, delantero de 20 años del Racing de Santander, se encuentra en el ojo del huracán en Ecuador. A pesar de su explosiva irrupción en LaLiga Hypermotion, la convocatoria con la selección nacional de su país no ha sido el trampolín esperado. El cuerpo técnico de la 'Tri' ha señalado que el delantero "no está en plenitud física" y ha puesto en cuestión su rol inmediato en el equipo. Con apenas unos minutos en su debut, el jugador regresa a Santander con el ánimo por los suelos.

Recompensa a un gran inicio de temporada

La selección ecuatoriana reunió a sus chicos en la ventana FIFA de noviembre para enfrentarse a Canadá y Nueva Zelanda, y entre los convocados figuró, por primera vez, el nombre de Jeremy Arévalo. El delantero del Racing, una de las principales revelaciones de esta temporada en Segunda División, recibió la confianza de Sebastián Beccacece y debutó en el amistoso ante 'Les Rouges', un partido cerrado que terminó sin goles (0-0). Su inclusión en la lista respondía al nivel mostrado en la Hypermotion, donde hasta esta jornada acumulaba siete goles en trece partidos.

Sin embargo, la ilusión pronto se transformó en preocupación. Según la prensa ecuatoriana, el cuerpo técnico tuvo, durante los entrenamientos, dudas acerca del estado físico del jugador y aseguró que "podría no ocupar un rol estelar" mientras se adapte a las exigencias del combinado nacional. Incluso se filtró que el atacante "está pasado de peso", una valoración que choca con la imagen de explosividad que ha mostrado en España.

El platillo gordo del debate llegó cuando el exinternacional Carlos Tenorio declaró que dar cinco minutos en un amistoso a un jugador en esa condición era "la falta de respeto más grande que puede pasar cuando quieres ver a alguien". Estas palabras elevaron la polémica hasta el plano mediático.

Debut 'agridulce'

El estreno del jugador fue breve, entrando en el tramo final del primer amistoso (minuto 85). Su participación no sirvió para mostrar sus virtudes ofensivas ni para aportar al equipo con impacto claro. Su actuación no cumplió el nivel de protagonismo que se esperaba tras su irrupción en la Hypermotion. No hubo goles, ni asistencias, ni la dinámica que caracteriza su rendimiento en el Racing. Tal fue la decepción de Beccacece con Jeremy que el jugador racinguista no disputó ni un solo minuto en el segundo encuentro, frente a Nueva Zelanda, en el que Ecuador se impuso por 2-0.

Implicaciones deprotivas

Para el Racing de Santander, la situación de Arévalo tiene un peso especial. Su ausencia en la última jornada dejó al equipo sin uno de sus futbolistas más influyentes y el empate frente al Granada (2-2) les costó el liderato. A esa pérdida deportiva se suma un escenario más complejo, porque la diferencia entre su gran nivel en la liga y las dudas expresadas desde Ecuador pueden afectar tanto a su valoración como posible activo de mercado como a su propia confianza.

En el entorno de la 'Tri', el caso también genera preguntas sobre lo que el jugador pueda aportar a corto plazo. El cuerpo técnico insiste en que debe mejorar su condición física y ganar presencia en los entrenamientos antes de "optar a un papel relevante". Ecuador llega a la Copa Mundial de 2026 con una generación que apunta alto, con nombres como William Pacho, Moisés Caicedo o Piero Hincapié, y en un grupo tan competitivo el delantero necesitará adaptarse rápido si quiere entrar en la rotación y contar con minutos.