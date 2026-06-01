100 millones por el Leganés, que tiene nuevo propietario: 885 Capital

El CD Leganés iniciará una nueva etapa en su historia. El grupo estadounidense Blue Crow Sports ha cerrado la venta de su participación en la entidad madrileña a la firma dubaití 885 Capital, que pasa a controlar el 99% del accionariado del club.

La operación supone la salida definitiva de Blue Crow Sports, que había adquirido el Leganés en 2022. 885 Capital ya había desembarcado en la entidad el pasado mes de octubre con la compra de cerca del 15% de las acciones y ahora ha completado la adquisición del paquete restante. Como consecuencia de este movimiento, Eduardo Cosín, que hasta ahora ejercía como vicepresidente, asume la presidencia en sustitución de Jeff Luhnow.

LEGANÉS (MADRID), 31/05/2026.- Jugadores del Leganés y del Mirandés a la finalización del partido de liga que han disputado este domingo en el estadio de Butarque. EFE/ Javier Lizón. SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Javier Lizon / EFE

Aunque las cantidades de la transacción no han sido comunicadas oficialmente, el diario 'AS' señala que Blue Crow Sports valoraba el club en torno a los 100 millones de euros. No obstante, no ha trascendido si esa cifra corresponde al valor global de la entidad o únicamente al porcentaje adquirido en esta última fase de la operación. Detrás de 885 Capital se encuentran los empresarios Sudeep Ramnani y Jai Mahtani, vinculados a diferentes iniciativas relacionadas con el deporte y los medios de comunicación.

El acuerdo estaba prácticamente cerrado desde hace tiempo, pero su ejecución dependía de que el Leganés asegurara su permanencia en Segunda División. Esta circunstancia habría provocado que varias decisiones deportivas quedaran aplazadas durante los últimos meses, entre ellas algunas relacionadas con la estructura técnica del club.

La venta se enmarca en una estrategia de reajuste de Blue Crow Sports. El grupo estadounidense irrumpió con fuerza en el fútbol en 2021, pero las expectativas de crecimiento económico no habrían alcanzado los resultados previstos. Esta situación ha llevado a la compañía a replantear algunas de sus inversiones, incluyendo la posibilidad de desprenderse de otros activos futbolísticos como el Le Havre francés.

Noticias relacionadas

La salida del Leganés también permitiría a Blue Crow obtener una plusvalía respecto a la inversión realizada hace cuatro años. La adquisición del club a la familia Moreno-Pavón se cerró en una operación cuyo coste total rondó los 83 millones de euros, teniendo en cuenta distintos conceptos financieros asociados a la compraventa. Si la valoración actual se sitúa cerca de los 100 millones, el grupo estadounidense lograría una ganancia significativa.