LaLiga Hypermotion, en directo hoy: sigue la última jornada de la Segunda División, en vivo

Así está la cosa antes de disputarse la última jornada

El Racing de Santander necesita empatar para proclamarse campeón de la Liga Hypermotion. Recibirán al Cádiz en El Sardinero con 79 puntos en su haber, mientras el Deportivo de la Coruña debe imponerse a Las Palmas en Riazor y esperar un pinchazo de los cántabros para hacer buenos los 77 puntos que tienen ahora.

El play off está más apretado. Con el orden actual, lo disputarían:

Almería, 71 puntos

Málaga, 70 puntos

Las Palmas, 70 puntos

Castellón, 69 puntos

Y se quedarían fuera el Burgos y el Eibar con 69 y 67 puntos respectivamente.