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LaLiga Hypermotion, en directo hoy: sigue la última jornada de la Segunda División, en vivo

Sigue en directo la jornada decisiva de la Segunda División con mucho en juego

Jorge Salinas, esta temporada con el Racing en un partido contra el Málaga

Jorge Salinas, esta temporada con el Racing en un partido contra el Málaga / EFE

Pablo Rivera

La jornada 42 de LaLiga Hypermotion tiene mucho en juego. Sigue en directo los partidos decisivos de hoy en SPORT.es

La jornada 42 de LaLiga Hypermotion

Real Sociedad B 1-1 Cultural Leonesa

Ceuta 1-0 Albacete

Granada 1-2 Real Sporting

Real Zaragoza - Málaga

Almería - Real Valladolid

Racing - Cádiz

Deportivo - UD Las Palmas

Castellón - Eibar

Burgos - Andorra

Córdoba - Huesca

Leganés - Mirandés

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