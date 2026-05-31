En directo
LALIGA HYPERMOTION
LaLiga Hypermotion, en directo hoy: sigue la última jornada de la Segunda División, en vivo
Sigue en directo la jornada decisiva de la Segunda División con mucho en juego
Pablo Rivera
La jornada 42 de LaLiga Hypermotion tiene mucho en juego. Sigue en directo los partidos decisivos de hoy en SPORT.es
La jornada 42 de LaLiga Hypermotion
Real Sociedad B 1-1 Cultural Leonesa
Ceuta 1-0 Albacete
Granada 1-2 Real Sporting
Real Zaragoza - Málaga
Almería - Real Valladolid
Racing - Cádiz
Deportivo - UD Las Palmas
Castellón - Eibar
Burgos - Andorra
Córdoba - Huesca
Leganés - Mirandés
Los enfrentamientos de la jornada
Arranca la jornada con estos partidos jugándose a la vez:
- Racing de Santander - Cádiz
- Deportivo de la Coruña - Las Palmas
- Almería - Valladolid
- Castellón - Eibar
- Burgos - FC Andorra
- Real Zaragoza - Málaga
Así está la cosa antes de disputarse la última jornada
El Racing de Santander necesita empatar para proclamarse campeón de la Liga Hypermotion. Recibirán al Cádiz en El Sardinero con 79 puntos en su haber, mientras el Deportivo de la Coruña debe imponerse a Las Palmas en Riazor y esperar un pinchazo de los cántabros para hacer buenos los 77 puntos que tienen ahora.
El play off está más apretado. Con el orden actual, lo disputarían:
- Almería, 71 puntos
- Málaga, 70 puntos
- Las Palmas, 70 puntos
- Castellón, 69 puntos
Y se quedarían fuera el Burgos y el Eibar con 69 y 67 puntos respectivamente.
Arranca la pelea por el play off de la Liga Hypermotion
¡Buenas tardes a todos! Empezamos el directo de este trepidante final de la Liga Hypermotion con seis equipos disputándose a la vez las plazas de play off de ascenso a Primera.
El Racing de Santander y el Deportivo de la Coruña, ya ascendidos, pelearán por el título de la categoría. Tras ellos, Almería, Málaga, Las Palmas, Castellón, Burgos y Eibar lucharán por entrar en los cuatro puestos de play off. Y todo ello, ¡a partir de las 18:30!
- Cucurella, pendiente de Kounde
- La delantera de ensueño que 'cocina' Deco para el Barça
- PSG - Arsenal: resumen, resultado y ganador en penaltis de la final de la Champions League 2026
- Reacciones y polémica del PSG - Arsenal de la final de la Champions League
- ¿Por qué puede fichar tanto el Barça este verano?
- El reencuentro más esperado y tenso entre Susana Guasch y Luis Enrique: 'Me mataron en la tanda de Marruecos y España
- Jean Marie Dongou, exjugador del Barça: 'No entiendo el fichaje de Anthony Gordon
- Bro Hansen, la perla por la que se pelea media Europa vuelve a la órbita del Barça