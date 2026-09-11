La llegada de Messi como nuevo accionista mayoritario del Eldense todavía no ha sido oficializada, pero la ciudad de Elda ya sueña con cuál puede ser el nuevo techo del equipo una vez se confirme la operación.

Lo que más desean ver los aficionados es qué nuevos jugadores pueden llegar al equipo en el mercado de invierno. Los más atrevidos quizás se hayan planteado la siguiente pregunta: ¿Puede jugar Messi en el Eldense?

Empecemos por lo más básico: ¿puede jugar un presidente o accionista en su propio club? Existe un caso en el que esto ha sucedido. Una leyenda del Barça ya hizo esto mismo, pues Rivaldo fue presidente del Mogi Mirim entre 2008 y 2015, y jugó en el club en tres etapas durante este periodo. En la segunda, llegó incluso a jugar con su hijo Rivaldinho.

Rivaldo y Rivaldinho, en el Mogi Mirim brasileño en 2015 / Mogi Mirim

Eso sí, podrá jugar siempre y cuando pase las pruebas médicas pertinentes, igual que el resto de jugadores de la plantilla, algo que a Messi no le supone ningún problema, puesto que sigue siendo un futbolista en activo, nada más y nada menos que uno nominado al Balón de Oro.

Pero para que Messi pueda ser jugador del Eldense hay grandes impedimentos, siendo el más grande de ellos el límite salarial. Según confirmó Jorge Mas, dueño del Inter de Miami, el astro argentino cobra entre 50 y 60 millones de dólares, cifras completamente inalcanzables dentro del actual límite salarial de un club recién ascendido al fútbol profesional español, que es de apenas 5,792 millones.

Y es que el límite salarial no cambiará inmediatamente tras la llegada de Messi, pues no hay que confundir una venta con una inyección de recursos, pues el dinero pagado por el cambio de propiedad va a los antiguos dueños, no al club como tal.

Para que el límite salarial aumente, tiene que haber una inyección de capital muy rápida como para que dé tiempo a que sea validada por LaLiga antes del mercado de invierno. Pese a que esto se termine aprobando a tiempo, seguiría sin ser suficiente para aceptar la ficha del astro argentino.

Otro de los grandes impedimentos es que Messi sigue siendo un futbolista en activo y con un contrato vigente con el Inter de Miami, con el que está vinculado hasta diciembre de 2028, por lo que, para ser jugador del Eldense a corto plazo, debería rescindir su actual contrato para llegar al Eldense.

En el hipotético caso de que Messi rescinda el contrato, deberá bajarse mucho el salario para poder encajar dentro de lo que marca el límite salarial, algo que ninguna norma impide cuando se pasa de un club a otro. Otra alternativa que tiene el astro argentino es esperar a que finalice el contrato para fichar por el Eldense, momento en el que ya tendrá 41 años.

Por lo que, en el corto plazo, es muy complicado que Messi juegue en el Eldense, pues depende de que el argentino quiera rescindir su actual contrato y esté dispuesto a recibir un salario mucho más bajo del que cobra actualmente en el Inter de Miami para que su ficha pueda encajar con el bajo límite salarial que tiene el Eldense.

De aquí a unos años, dependerá tanto de la situación del club como, especialmente, de la del propio Messi, pues quién sabe si en enero de 2029 el astro argentino tendrá en mente seguir jugando al fútbol o si se centrará de forma definitiva en sus proyectos empresariales.