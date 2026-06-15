¿Cuándo juega el Málaga contra el Almería la vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera División? Horario y dónde ver por TV y online

Málaga y Almería están a un solo partido de regresar a Primera División. Después de disputar un estéril partido de ida sin goles en la Rosaleda (0-0), el duelo de vuelta en el UD Almería Stadium decidirá qué equipos acompañará a Racing de Santander y Deportivo de La Coruña en su camino de vuelta a LaLiga EA Sports.

El derbi andaluz pondrá punto y final a la temporada en LaLiga Hypermotion. Ambos conjuntos dejaron la eliminatoria completamente abierta después del empate en la ida, un partido con poco contenido que explica la igualdad entre Almería y Málaga en este punto del curso. Se citarán en el partido definitivo en Almería, donde ambos equipos andaluces se jugarán el último billete de ascenso a la máxima categoría del fútbol español.

Lance del Málaga-Almería del duelo de ida en la final del 'play off' a Primera División. / UD Almería

El Málaga alcanzó la final de los playoffs de ascenso a Primera División después de superar a la UD Las Palmas en semifinales, mientras que el Almería hizo lo propio ante el CD Castellón en una eliminatoria de máxima tensión. Ahora, blanquiazules y rojiblancos se citan en el último partido del curso con un premio enorme en juego: acompañar a los equipos ya ascendidos de forma directa a Primera División.

El factor campo será para el Almería, que terminó por delante del Málaga en la fase regular. Además, en caso de que la eliminatoria llegue igualada al final de la prórroga, el conjunto almeriense tendría ventaja por su mejor clasificación liguera.

Cuándo juega el Málaga contra el Almería la vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera

El partido de vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera División entre la UD Almería y el Málaga CF se disputará el sábado 20 de junio a las 21:00 horas, en el UD Almería Stadium. En caso de empate al final de los 90 minutos, el partido iría a la prórroga. Si la igualdad se mantiene después del tiempo extra, el ascenso sería para el Almería por haber finalizado mejor clasificado que el Málaga en la temporada regular.

¿Dónde ver el Almería - Málaga del playoff de ascenso por TV y online?

El Almería - Málaga de la vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera División se podrá ver en España a través de LaLiga TV Hypermotion, disponible en Movistar Plus+, DAZN y Orange TV.

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