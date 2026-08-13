José Juan Romero, entrenador del Ceuta: “Si por mí fuera, no jugaríamos en Andorra”

El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, ha asegurado este jueves que, ante la situación que atraviesa la ciudad, "si fuera" por él, "no jugaría" este sábado en Andorra el partido de la primera jornada de LaLiga Hypermotion, al considerar que el fútbol debe quedar en un segundo plano frente a la realidad que están viviendo los ceutíes.

Romero, en la comparecencia de prensa previa al estreno liguero, ha reivindicado que el fútbol debe servir también como “altavoz” para reclamar atención sobre lo que está sucediendo en Ceuta.

"A mí me da un poco de vergüenza o pudor hablar de fútbol o hacer una rueda de prensa para un partido de fútbol con lo que estamos viviendo en la ciudad”, ha señalado el técnico sevillano, quien ha insistido en que la situación es "muy fuerte" y que, a su juicio, fuera de Ceuta "poca cuenta se le echa".

El entrenador ha relatado que durante la concentración de pretemporada, algunos futbolistas tuvieron que regresar para acompañar a sus parejas o familiares y, además, ha reconocido que “ha habido fichas que han retrocedido” y que la crisis ha complicado alguna incorporación.

Sin embargo, ha dejado claro que su principal preocupación no son las consecuencias deportivas. "Ahí siempre sobrevivimos", ha afirmado antes de lamentar especialmente "la desidia de los que tienen que mandar" fuera de la ciudad y pedir que Ceuta reciba ayuda.

Cientos de migrantes, en la playa del Trampolín de Ceuta el pasado 7 de agosto. / Gabriela Sardá Núñez - Europa / Europa Press

En el plano deportivo, Romero ha afirmado que el equipo afronta el debut frente al Andorra con buenas sensaciones pese a las dificultades. “Somos de Ceuta y somos el Ceuta”, ha destacado el técnico, convencido de que el conjunto caballa debe seguir trabajando y competir para conseguir la victoria.

El entrenador ha explicado que el objetivo será regresar con puntos y, si es posible, proporcionar "un hilo de ilusión" a los ceutíes, aunque ha recalcado que "cualquier cosa que no sea que esto vuelva a la normalidad, no hay alegría ninguna".

Sobre el rival, Romero ha definido al Andorra como "un extraordinario equipo" que mantiene una idea de juego clara, y ha destacado su capacidad para incorporar futbolistas que le permiten aspirar a ser uno de los conjuntos que “dará muchísimo ruido” durante la competición.

El técnico también se ha mostrado satisfecho con las sensaciones ofrecidas por el Ceuta durante la pretemporada y, aunque ha restado importancia a los resultados, ha considerado que el equipo ha dado “muy buenas prestaciones” y ha captado rápidamente sus conceptos de juego.

El entrenador, debido a los límites económicos del club, ha apostado por recurrir a jugadores jóvenes y del filial antes que incorporar futbolistas simplemente para completar la plantilla, y ha asegurado que no tiene dudas de que el Ceuta será competitivo y podrá sumar puntos durante la temporada.