Jeremy Arévalo, la revelación de LaLiga Hypermotion, deja tirada a España y se decanta por Ecuador

Jeremy Arévalo vive el momento más dulce de su corta carrera. A sus 20 años, el delantero del Racing de Santander se ha convertido — con 7 goles en 13 partidos— en la gran sensación de la LaLiga Hypermotion en lo que va de temporada. Su velocidad, instinto y madurez en el área le han llevado a debutar con la selección absoluta de Ecuador, un paso que también significa que no podrá vestir, si disputa más de tres partidos, la camiseta de España en el futuro.

De Maliaño, al fútbol profesional

Nacido en Maliaño (Cantabria) en 2005, Jeremy Alberto Arévalo Mera creció entre balones y acentos compartidos. Hijo de padres ecuatorianos, dio sus primeros toques en el club de barrio AAVV La Marisma antes de pasar por el CD Pontejos y llegar, con apenas once años, a la cantera del Racing de Santander. Desde entonces, su progresión ha sido constante.

Debutó con el filial, el Rayo Cantabria, en enero de 2022 en un partido de Segunda Federación y, apenas un año después, dio el salto al primer equipo. Su estreno oficial en Segunda División llegó el 12 de agosto de 2023 en la victoria del conjunto entrenado por José Alberto López frente a la SD Eibar (4-0). Desde entonces, ha pasado de disputar 445 minutos en sus dos primeras campañas a ser jugador clave en el once de esta temporada y llevar 688 minutos en lo que va de curso.

La revelación de la LaLiga Hypermotion

Su inicio de temporada lo ha cambiado todo. Con siete goles en trece jornadas, Arévalo es uno de los máximos artilleros del campeonato y el principal referente ofensivo de un Racing que es líder y que busca, de una vez por todas, sellar su ascenso a Primera División del fútbol español trece años después. Su estilo mezcla potencia y descaro, arranca desde la izquierda, encara sin miedo y define con una madurez impropia de su edad.

Los números hablan por sí solos, pero también lo hacen los ojeadores. Según han informado diversos medios especializados, clubes europeos como AS Roma — que ya se interesó por el jugador cuando este era juvenil—, VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Udinese, Atalanta y, en España, Villarreal y Valencia han puesto sus ojos en él y estarían interesados en hacerse con sus servicios. Con contrato en vigor hasta 2027, su cláusula de rescisión ronda los 7 millones de euros, una cifra que no parece inalcanzable.

El salto internacional con Ecuador

El pasado 8 de noviembre, la Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció su primera convocatoria con la absoluta para los amistosos del 14 y 19 de noviembre frente a Canadá y Nueva Zelanda respectivamente. La noticia fue celebrada tanto en el país sudamericano como en Cantabria, donde se reconoce la proyección del joven atacante.

Ecuador's Pedro Vite, right, celebrates with teammate Jordy Alcivar defeating Argentina in a World Cup 2026 qualifying soccer match at Banco Pichincha stadium in Guayaquil, Ecuador, Tuesday, Sept. 9, 2025. (AP Photo/Dolores Ochoa) / Dolores Ochoa

Arévalo había representado a España en categorías inferiores (sub-18), pero en diciembre de 2024 decidió aceptar la llamada del 'país de los cuatro mundos'. Desde entonces ha vestido los colores de 'La Tri' con la selección sub-20, reafirmando así su compromiso con el país de sus raíces. Con esta convocatoria con la absoluta, el '29' del Racing se perderá el partido de liga del próximo sábado frente al Granada.