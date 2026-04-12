Insólito en la jornada retro de Segunda: el árbitro del Huesca-Deportivo se olvida las tarjetas

El fútbol siempre deja espacio para lo inesperado, pero lo vivido este domingo en El Alcoraz rozó lo casi nunca visto.

En el partido entre la SD Huesca y el Deportivo de La Coruña, correspondiente a LaLiga Hypermotion, el colegiado Jon Ander González Esteban protagonizó una escena insólita de la jornada, y es que se olvidó las tarjetas en el vestuario.

Corría el minuto 22 de la primera parte cuando se produjo una falta de Javi Mier sobre Luismi Cruz. El árbitro, con total naturalidad, se llevó la mano al bolsillo para amonestar al jugador… pero no encontró nada. Ni rastro de la cartulina amarilla. Tampoco de la roja.

Lejos de generar tensión, la situación derivó en una escena distendida. El propio González Esteban esbozó una sonrisa al percatarse del olvido y se dirigió a la banda, donde el cuarto árbitro le facilitó las tarjetas para poder continuar con el protocolo disciplinario. Solo entonces pudo mostrar la amarilla a Mier y reanudar el partido con normalidad.

El episodio, que rápidamente se hizo viral, adquirió un matiz todavía más llamativo por el contexto: la jornada temática “retro” organizada por la competición. En una fecha en la que árbitros y equipos evocaban estéticas del pasado, el olvido del material arbitral pareció un guiño involuntario a tiempos más rudimentarios del fútbol, cuando se jugaba sin tarjetas.

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Más allá de la anécdota, el encuentro continuó sin mayores incidencias arbitrales, pero la imagen del colegiado recurriendo al cuarto árbitro para pedir prestadas las tarjetas ya forma parte del imaginario reciente de la categoría. Un recordatorio de que, incluso en el fútbol profesional, los 'lapsus' humanos también juegan su partido.