SEGUNDA DIVISIÓN
A qué hora es el Sporting - Sabadell y dónde ver hoy el partido de LaLiga Hypermotion por TV y en directo
Consulta el horario del Sporting - Sabadell y en qué canal de TV ver el partido de la jornada 1 de LaLiga Hypermotion desde España
El Sabadell está de vuelta a LaLiga Hypermotion. Después de dos ascensos consecutivos obrados por el conjunto arlequinado, este lunes marcará el redebut del equipo en la división de plata, un sueño hace no mucho y que ahora se va a convertir en toda una realidad.
A los mandos de Ferran Costa, el técnico más joven de toda la categoría, el equipo espera poder asentarse en Segunda y poder crecer año a año desde ese punto. El técnico conserva a cierta parte de la plantilla que ha llevado al club a la categoría de plata durante los últimos años, pero también se ha reforzado con nombres importantes que esperan ser los nuevos héroes del Sabadell esta temporada.
Se medirán en la primera jornada del campeonato a un histórico del fútbol español como es el Sporting de Gijón. Los catalanes visitarán El Molinón en un estadio que ansía volver a ver a su equipo en Primera División la próxima temporada. No cabe duda de que será un estreno de máxima exigencia para el Sabadell, que cuenta con toda la ilusión del mundo y con un equipo dispuesto a toda en su andadura por LaLiga Hypermotion.
¿A qué hora es el Sporting - Sabadell de LaLiga Hypermotion?
El partido entre el Real Sporting de Gijón y el CE Sabadell, correspondiente a la primera jornada de LaLiga Hypermotion 2026/27, se disputará este lunes 17 de agosto a las 19:00 horas (CEST) en el estadio de El Molinón-Enrique Castro 'Quini'.
¿Dónde ver el Sporting - Sabadell de LaLiga Hypermotion por TV y online?
En España, el partido entre Sporting de Gijón y Sabadell se podrá ver a través de LALIGA TV Hypermotion. La señal de la competición está disponible mediante numerosas operadoras y plataformas, entre ellas Movistar Plus+, DAZN, Orange TV, Amazon Prime Video, Vodafone TV, DIGI, MásMóvil y Yoigo, entre otros operadores que distribuyen el canal.
Además, DAZN ofrece específicamente el Sporting - Sabadell en directo y bajo demanda, mientras que Movistar Plus+ incluye el encuentro en LALIGA TV Hypermotion.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en LaLiga Hypermotion 2026/27 a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y las mejores declaraciones de los protagonistas, así como toda la actualidad del Sporting de Gijón y el Sabadell.
- Basilea - Barcelona, en directo hoy: partido amistoso de pretemporada, en vivo
- ¡Principio de acuerdo Barça-City por Rodri!
- Barcelona - FC Basel: horario y dónde ver el partido amistoso de pretemporada gratis por TV, online y en directo
- Giro en el futuro de Marc Casadó
- Rodri, en contacto directo con el Barça
- Roser Alentà (62 años), madre de Marc y Álex Márquez: 'A veces no cenábamos para comprarles las botas
- Cancelo rompe su contrato con el Al Hilal para regresar al Barça
- La millonada que genera Ferran Torres de fair-play para el Barça