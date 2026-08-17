A qué hora es el Sporting - Sabadell y dónde ver hoy el partido de LaLiga Hypermotion por TV y en directo

El Sabadell está de vuelta a LaLiga Hypermotion. Después de dos ascensos consecutivos obrados por el conjunto arlequinado, este lunes marcará el redebut del equipo en la división de plata, un sueño hace no mucho y que ahora se va a convertir en toda una realidad.

A los mandos de Ferran Costa, el técnico más joven de toda la categoría, el equipo espera poder asentarse en Segunda y poder crecer año a año desde ese punto. El técnico conserva a cierta parte de la plantilla que ha llevado al club a la categoría de plata durante los últimos años, pero también se ha reforzado con nombres importantes que esperan ser los nuevos héroes del Sabadell esta temporada.

Ferran Costa, entrenador del Sabadell / Sabadell

Se medirán en la primera jornada del campeonato a un histórico del fútbol español como es el Sporting de Gijón. Los catalanes visitarán El Molinón en un estadio que ansía volver a ver a su equipo en Primera División la próxima temporada. No cabe duda de que será un estreno de máxima exigencia para el Sabadell, que cuenta con toda la ilusión del mundo y con un equipo dispuesto a toda en su andadura por LaLiga Hypermotion.

¿A qué hora es el Sporting - Sabadell de LaLiga Hypermotion?

El partido entre el Real Sporting de Gijón y el CE Sabadell, correspondiente a la primera jornada de LaLiga Hypermotion 2026/27, se disputará este lunes 17 de agosto a las 19:00 horas (CEST) en el estadio de El Molinón-Enrique Castro 'Quini'.

¿Dónde ver el Sporting - Sabadell de LaLiga Hypermotion por TV y online?

En España, el partido entre Sporting de Gijón y Sabadell se podrá ver a través de LALIGA TV Hypermotion. La señal de la competición está disponible mediante numerosas operadoras y plataformas, entre ellas Movistar Plus+, DAZN, Orange TV, Amazon Prime Video, Vodafone TV, DIGI, MásMóvil y Yoigo, entre otros operadores que distribuyen el canal.

Además, DAZN ofrece específicamente el Sporting - Sabadell en directo y bajo demanda, mientras que Movistar Plus+ incluye el encuentro en LALIGA TV Hypermotion.

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