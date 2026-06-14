A qué hora es el Málaga - Almería y dónde ver la final del playoff de ascenso a Primera División hoy por TV y en directo

Málaga y Almería se enfrentan hoy domingo 14 de junio en La Rosaleda en el partido de ida de la final de los playoffs de LaLiga Hypermotion 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Málaga - Almería y dónde ver el partido en España.

Tras no formar parte de la Primera División desde 2018, el conjunto malaguista dirigido por Juan Funes se encuentra nuevamente a las puertas de la máxima categoría tras eliminar a Las Palmas, cuya derrota en la ida fue suficiente para que el posterior empate en la vuelta no tuviese efecto alguno sobre el resultado global.

Sin embargo, el entrenador mantiene la serenidad y respeto por el rival que también manifestó respecto a los pío-píos. "Sabemos que nos enfrentamos a un rival con mucho nivel, un equipo construido para haber ascendido ya a Primera División sin jugar el playoff, un proyecto de envergadura tremenda. Para poder funcionar bien hay que aceptar la realidad, los datos están ahí. Son más altos, fuertes, rápidos y resistentes que nosotros. Lo tenemos que reconocer y, a partir de ahí, para construir y pasar la eliminar y cumplir el sueño de tantos", declaró.

No obstante, los albicelestes no se acomplejan ante los logros indálicos, sino que ese reconocimiento es la base a partir de la cual erigir su confianza. "Hay virtudes suyas que les hacen superiores y con ello vamos a afrontar la eliminatoria. Ante eso tenemos que agarrarnos a lo que nos ha traído hasta aquí: talento de los jugadores y fuerza del grupo. Cuidado con los favoritismos, las cosas hay que ganarlas, construirlas y competir a nuestro mejor nivel. No hay que pensar si son vencibles o invencibles, tenemos que aceptar la realidad para competir a nuestro mejor nivel", detalló.

"Puede que nos ganen la eliminatoria, pero no les vamos a ayudar a ganar. Vamos a rendir a nuestro mejor nivel y vamos a luchar con muchísima fuerza con lo que nos ha traído hasta aquí”, sentenció.

Por su parte, la escuadra dirigida por Rubi replicó los resultados del Málaga pero al orden inverso, habiendo logrado un empate en la ida en su visita a Castellón y, finalmente, sentenciando la llave con una victoria ajustada de tres anotaciones sobre dos en el Almería Stadium.

Semejantemente, el director técnico fue puesto ante los reflectores de cara al importante duelo que tendrá lugar en La Rosaleda, disputando las afirmaciones sobre que son claros favoritos para lograr el ascenso. “Es el discurso clásico con el Almería y vosotros tenéis que dejar de comprarlo. Somos una plantilla más, muy buena, pero con otros déficits de otras situaciones. No pasa nada, pero el tema del favoritismo lo tenemos olvidado. Sabemos que o picas los 180 minutos o no hay ninguna posibilidad”, opinó.

“Quizás nosotros somos más pequeñitos, estamos en un rincón o se nos tiene algo menos de cariño en general. Nosotros intentamos siempre ir con humildad y con la mano abierta para todo el mundo, pero ahí no podemos hacer nada. Vamos a ir con los nuestros, con los 300 que puedan ir a Málaga a ayudarnos al máximo y, cuando vengamos a jugar aquí, toda la provincia debe volcarse para conseguirlo”, continuó, en relación a las consideraciones de que, en general, el mundo del fútbol prefiere que sea el equipo boquerón el que llegue a LaLiga EA Sports.

“Está todo el mundo empujando y esto es fantástico. Todo pequeño detalle nos llega. Ellos nos llevan y notamos ese compromiso. Vamos a intentar a ver si podemos volver con un buen resultado para que sea un día muy bonito. Queda mucho por hacer”, finalizó.

HORARIO DEL MÁLAGA - ALMERÍA DE LOS PLAYOFFS DE SEGUNDA DIVISIÓN

El partido entre Málaga y Almería, correspondiente al partido de ida de la final de los playoffs de LaLiga Hypermotion, se disputa hoy domingo 14 de junio a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MÁLAGA - ALMERÍA DE LOS PLAYOFFS DE SEGUNDA DIVISIÓN

En España, el partido de LaLiga Hypermotion entre Málaga y Almería se podrá ver en directo y online a través de LaLiga TV Hypermotion, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 2.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Hypermotion a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.