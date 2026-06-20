A qué hora es el Almería - Málaga y dónde ver la final del playoff de ascenso a Primera División hoy por TV y en directo

Almería y Málaga se enfrentan hoy sábado 20 de junio en el Almería Stadium en el partido de vuelta de la final de los playoffs de LaLiga Hypermotion 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Almería - Málaga y dónde ver el partido en España.

Los indálicos cerrarán la llave en casa luego de haber sido capaces de extraer un empate de su visita a La Rosaleda, donde el Málaga persiguió más la victoria pero, últimamente, se mostró impotente ante los ahora locales, quienes se llevan las preferencias entre las predicciones para quedarse con el último y anhelado escaño del ascenso.

A razón del resultado, el director técnico de la escuadra almeriensista, Rubi, se fue satisfecho, pero ello no impidió hacer una autoreflexión. "El resultado fue justo. Habría sido importante ganar, pero también la sensación de solidez que nos llevamos ante un rival que suele generar mucho más, como nosotros, ya que nos habría gustado amenzar un poquito más arriba", declaró.

Adrián Embarba, extremo de la plantilla, también compareció ante los medios para declarar en nombre de sus compañeros, y afirmó: "Ninguno quería perder para no condicionarnos la vuelta, pero creo que tuvimos las ocasiones más claras. Seguro que con nuestra gente nos haremos con la victoria y con el objetivo".

Por su parte, la escaudra de Juan Funes es la que se presenta con las tesituras más delicadas, pues ha de visitar el estadio del Almería; una fortaleza en la que no ganan desde 2018, sentando un preceden estadístico temeroso para el combinado albiceleste.

"Ahora dependemos de nosotros. Estamos confiados porque vemos a los niños todos los días, eso nos da confianza. Cómo no vamos a estar con ganas si estamos a un gol de Primera. Muchos de ellos están acostumbrados al 122’. Ya lo habéis vivido. Vamos con mucha alegría. Lo quieren hacer otra vez. Vendrán a por nosotros. Ahí estaremos por si lo podemos aprovechar", declaró el director técnico.

“Necesitamos mucha personalidad, porque fuera hay muchos acontecimientos que rodean al partido y que dan una dificultad mayor. Pero desde el primer día queremos mostrar los mismos comportamientos fuera que en casa. En los últimos meses somos el equipo que más puntos hemos ganado fuera. Estamos confiados. Tengo confianza en que todo va a salir bien", sentenció.

HORARIO DEL ALMERÍA - MÁLAGA DE LOS PLAYOFFS DE SEGUNDA DIVISIÓN

El partido entre Almería y Málaga, correspondiente al partido de vuelta de la final de los playoffs de LaLiga Hypermotion, se disputa hoy sábado 20 de junio a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ALMERÍA - MÁLAGA DE LOS PLAYOFFS DE SEGUNDA DIVISIÓN

En España, el partido de LaLiga Hypermotion entre Almería y Málaga se podrá ver en directo y online a través de DAZN Spain, Movistar+, Movistar Plus+ y LaLiga TV Hypermotion.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Hypermotion a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.