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El Granada CF y Los Cármenes, afectados por los terremotos en Granada

El conjunto granadino recibe al Mallorca la semana que viene en casa

El estadio de Los Cármenes de Granada

El estadio de Los Cármenes de Granada / Granada CF

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EFE

Granada

El Granada CF ha cerrado su tienda oficial y las taquillas del Estadio Nuevo Los Cármenes por los terremotos registrados a lo largo de la jornada en esta ciudad andaluza y su área metropolitana, según anunció este martes el club.

“Debido a los movimientos sísmicos de las últimas horas y por motivos de seguridad, la tienda oficial y las taquillas del estadio permanecerán cerradas hasta nuevo aviso”, informó el club en un comunicado.

La capital y su área metropolitana sufre desde esta mañana varios temblores por encima de 4 grados de magnitud que han provocado mucho miedo en la población.

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Algunas de las primeras incidencias que se están conociendo, con caída de cascotes desprendidos de edificios y de árboles sobre vehículos, se han registrado en el barrio del Zaidín, justo donde está ubicado el Estadio Nuevo Los Cármenes.

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