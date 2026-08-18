El Granada CF y Los Cármenes, afectados por los terremotos en Granada

El Granada CF ha cerrado su tienda oficial y las taquillas del Estadio Nuevo Los Cármenes por los terremotos registrados a lo largo de la jornada en esta ciudad andaluza y su área metropolitana, según anunció este martes el club.

“Debido a los movimientos sísmicos de las últimas horas y por motivos de seguridad, la tienda oficial y las taquillas del estadio permanecerán cerradas hasta nuevo aviso”, informó el club en un comunicado.

La capital y su área metropolitana sufre desde esta mañana varios temblores por encima de 4 grados de magnitud que han provocado mucho miedo en la población.

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Algunas de las primeras incidencias que se están conociendo, con caída de cascotes desprendidos de edificios y de árboles sobre vehículos, se han registrado en el barrio del Zaidín, justo donde está ubicado el Estadio Nuevo Los Cármenes.