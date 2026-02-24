Golpe al Andorra con Édgar González

El Andorra consiguió sacudirse de la mala racha ante el Zaragoza en su feudo, venciendo por 2-1 tras las tres derrotas ante Castellón, la Real B y el Almería. Los de Carles Manso están en la 17ª plaza y buscan seguir ascendiendo, aunque ahora tendrán que hacerlo tras un duro varapalo: la lesión de Édgar González.

El club ha informado este martes del alcance de la lesión del central, cedido por el Almería, tras las pruebas médicas realizadas en la tarde de ayer. El defensor sufre una avulsión del aductor largo de la pierna derecha, dolencia que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante un periodo estimado de entre diez y doce semanas.

"Tras las pruebas realizadas ayer por la tarde, el club comunica que el defensor Édgar González sufre una avulsión del aductor largo de la pierna derecha. El central catalán se lesionó en una sesión de entrenamiento a finales de la semana pasada y tendrá que estar entre diez y doce semanas apartado de los terrenos de juego. El futbolista ya trabaja con los servicios médicos para recuperarse y volver a estar a disposición del técnico", publicó el equipo en sus redes sociales.

El central catalán se lesionó a finales de la pasada semana durante una sesión de entrenamiento. Tras notar molestias, quedó pendiente de evolución hasta someterse a las pertinentes exploraciones diagnósticas, que han confirmado el parte médico definitivo: la lesión afecta al aductor largo.

El central llegó en calidad de cedido desde el Almería en el mercado invernal, y ha disputado hasta ahora tres partidos al completo: el empate ante el huesca y las caídas contra la Real y el Castellón.