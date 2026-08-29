Girona - Las Palmas: horario y dónde ver el partido de LaLiga Hypermotion por TV, online y en directo

Girona y Las Palmas se enfrentan este sábado 29 de agosto en el Estadio Municipal de Montilivi en el partido de la Jornada 3 de LaLiga HyperMotion 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Girona - Las Palmas y dónde ver el partido en España.

Así, pues, el descenso de los albirrojos está desenvolviéndose en el marco de dificultades notables de adaptación, siendo que debutaron con un empate con el Leganés (1-1) y prosiguieron con una derrota ante el Córdoba (2-1), siendo uno de los ocho clubes que aún no logran una victoria esta temporada.

"Nos han dado la bienvenida en Segunda. Es una categoría muy dura. Nos estamos encontrando con las derrotas, pero esto nos hará fuerte. En el vestuario estaban cabizbajos, pero se estaban animando”, afirmó Quique Álvarez el pasado fin de semana contra los cordobesistas. “Creo que con el equipo que hemos salido podíamos haber competido mejor. La situación no es la mejor. No depende solo del club, sino de como esta montado esto. Independientemente de esto, han sido mejor”, agregó.

Las Palmas, en el extremo opuesto de la valoración, ha encadenado dos victorias seguidas y es, junto al Tenerife, el líder de la tabla, mostrando un respetable desempeño tanto frente al Albacete como al Ceuta que les encamina muy positivamente en este comienzo de campaña.

Aun así, para Rubén de la Barrera no ha sido tarea fácil, incluyendo su reciente visita a los caballas. "Sabíamos que deportivamente hablando iba a ser un partido complicado, competido, más en su campo y por toda la circunstancia que lo envuelve. Más allá de hablar de juego, había que hablar de competir", consideró, aunque ya habiendo logrado el objetivo.

HORARIO DEL GIRONA - LAS PALMAS DE LALIGA HYPERMOTION

El partido entre Girona y Las Palmas, correspondiente a la Jornada 3 de LaLiga HyperMotion, se disputa este sábado 29 de agosto a las 21:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL GIRONA - LAS PALMAS DE LALIGA HYPERMOTION

En España, el partido de LaLiga HyperMotion entre Girona y Las Palmas se podrá ver en directo y online a través de LaLiga TV HyperMotion y Orange Fútbol 2.

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