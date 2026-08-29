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LALIGA HYPERMOTION
Girona - Las Palmas, en directo: sigue el partido de LaLiga EA Sports, en vivo hoy
Sigue en directo el partido en Montilivi entre el Girona y la UD Las Palmas
Isaac Fandos
El Girona recibe en Montilivi a la UD Las Palmas en la tercera jornada de LaLiga Hypermotion. Sigue el partido en directo en SPORT.
3-1 | M. 62
Cuando el Girona se pone... Por algo es uno de los favoritos al ascenso. Mucho talento.
3-1 | M. 60
¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL GIRONA! Qué golazo de Yaser Asprilla, en la primera que ha tenido. Conduce, llega al área, y la envia a la escuadra con la zurda.
2-1 | M. 59
De nuevo vuelve a juntarse el Girona en campo propio en un 4-4-2 que en ocasiones se convierte en una línea de cinco.
2-1 | M. 56
Primer cambio del encuentro. Se marcha Jastin, el primer goleador, y entra en su lugar Yaser Asprilla.
2-1 | M. 54
¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL GIRONA! Falló primero Gazzaniga, falla ahora Caro. El pase por dentro del portero canario lo corta Fran Beltrán, y el ex del Celta define por arriba.
1-1 | M. 53
¡La ha tenido el Girona! Contragolpe liderado por Vanat, recibe Bryan en la parte izquierda y disparo al segundo poste que se marcha cerca del palo.
1-1 | M. 47
GOL DE LAS PALMAS. La de Gazzaniga habitual... Centro al área, rechace al medio cuando debió haber blocado, e Iván Jaime la empuja a placer para igualar el encuentro.
1-0 | M. 47
Gran jugada de Iván Jaime y buena estirada de Gazzaniga.
1-0 | M. 46
Ha salido dominador Las Palmas pisando área rival en el primer minuto de la reanudación.
1-0 | M. 45
ARRANCA LA SEGUNDA MITAD EN MONTILIVI.
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