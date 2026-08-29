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Girona - Las Palmas, en directo: sigue el partido de LaLiga EA Sports, en vivo hoy

Sigue en directo el partido en Montilivi entre el Girona y la UD Las Palmas

Izan González, con el Girona ante el Córdoba

Izan González, con el Girona ante el Córdoba / Girona FC

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Isaac Fandos

El Girona recibe en Montilivi a la UD Las Palmas en la tercera jornada de LaLiga Hypermotion. Sigue el partido en directo en SPORT.

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