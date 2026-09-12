Girona - Castellón: horario y dónde ver el partido de LaLiga Hypermotion por TV, online y en directo

Girona y Castellón se enfrentan este sábado 12 de septiembre en el Estadi Municipal de Montilivi en el partido de la Jornada 5 de LaLiga HyperMotion 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Girona - Castellón y dónde ver el partido en España.

Así, pues, el Girona viene de derrotar al Sporting Gijón en un partido que, para Quique Álvarez, cuenta con un marcador más engañoso de lo que parece. "Fue un partido muy complicado por culpa del Sporting. Es un rival que nos ha exigido mucho. En casa aprietan mucho, fue un partido muy físico y nos ha complicado las cosas. El Sporting nos superó claramente en varias fases del partido, pero hemos sabido defender", declaró.

De esta manera, los albirrojos sumaron su segunda victoria de la campaña, alzándose hasta el quinto lugar de la tabla considerando su empate con el Leganés y su derrota ante el Córdoba, y saldrán en búsqueda de su tercera conquista de la temporada al toparse con un Castellón con el que no han perdido desde 2005 (seis victorias y un empate).

Por otro lado, los orelluts llegan como líderes solitarios de LaLiga HyperMotion después de tres victorias (Albacete, Celta de Vigo B y Real Sociedad B) y un empate (Sabadell), siendo el único equipo de toda la categoría que aún no sabe lo que es la derrota en esta edición.

Empero, Pablo Hernández no se envalentona de más, y reconoce que estar en el primer lugar no es garantía de nada. "Queremos jugar bien todos los partidos, queremos ser superiores al rival. Estamos sabiendo sufrir, estamos sabiendo competir, que al final es lo que te hace ganar partidos", definió.

HORARIO DEL GIRONA - CASTELLÓN DE LALIGA HYPERMOTION

El partido entre Girona y Castellón, correspondiente a la Jornada 5 de LaLiga HyperMotion, se disputa este sábado 12 de septiembre a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL GIRONA - CASTELLÓN DE LALIGA HYPERMOTION

En España, el partido de LaLiga HyperMotion entre Girona y Castellón se podrá ver en directo y online a través de LaLiga TV HyperMotion.

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