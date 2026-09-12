Girona - Castellón, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga Hypermotion, en vivo

Por otro lado, los orelluts llegan como líderes solitarios de LaLiga HyperMotion después de tres victorias (Albacete, Celta de Vigo B y Real Sociedad B) y un empate (Sabadell), siendo el único equipo de toda la categoría que aún no sabe lo que es la derrota en esta edición.

Empero, Pablo Hernández no se envalentona de más, y reconoce que estar en el primer lugar no es garantía de nada. "Queremos jugar bien todos los partidos, queremos ser superiores al rival. Estamos sabiendo sufrir, estamos sabiendo competir, que al final es lo que te hace ganar partidos", definió.