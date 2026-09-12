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LALIGA HYPERMOTION

Girona - Castellón, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga Hypermotion, en vivo

Sigue en directo el partido de la jornada 5 de la Segunda División en Montilivi

Holmes Junior, jugador del Girona FC

Holmes Junior, jugador del Girona FC / Girona FC

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Migue Jorge Sánchez

El estadio de Montilivi acoge la quinta jornada de LaLiga Hypermotion entre el Girona y el Castellón. Sigue el partido en directo en SPORT.

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