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LALIGA HYPERMOTION
Girona - Castellón, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga Hypermotion, en vivo
Sigue en directo el partido de la jornada 5 de la Segunda División en Montilivi
Migue Jorge Sánchez
El estadio de Montilivi acoge la quinta jornada de LaLiga Hypermotion entre el Girona y el Castellón. Sigue el partido en directo en SPORT.
1ª PARTE | 19' | 1-0
Mucho mejor el Girona en estos momentos donde se dirige el encuentro al ecuador de la 1ª parte. Le pide calma Pablo Hernández a los suyos y tener más el balón para volver a hacerle daño al Girona.
1ª PARTE | 16' | 1-0
Protesta Montilivi una mano de Sienra a centro de Asprilla. El colegiado la señaló fuera del área.
Lo intentará a balón parado el Girona.
1ª PARTE | 13' | 1-0
¡TIENE QUE SALIR BRYAN GIL! ¡Mano a la parte posterior del muslo y signos de dolor!
Va a entrar Carles Pérez por el jugador andaluz.
1ª PARTE | 11' | 1-0
No cambia Pablo Hernández su plan de partido. Sigue insistiendo en atacar por el perfil derecho y buscando la superioridad numérica ante Álex Moreno.
1ª PARTE | 8' | 1-0
Falta peligrosa a favor del Castellón. Llegó tarde Junior sobre Régo.
1ª PARTE | 6' | 1-0
¡GOOOL DEL GIRONA! ¡GOOL DE JUNIOR ZAMORANO!
Zapatazo de Izan desde la frontal que repele de puños Matthys y el rebote lo empala el joven canterano de primeras.
1ª PARTE | 3' | 0-0
Muy valiente el Castellón yendo a defender a campo rival y tratar de asfixiar la salida de balón local.
1ª PARTE | 1' | 0-0
¡ARRANCA EL PARTIDO EN MONTILIVI!
¡Balón para el Castellón!
Por otro lado, los orelluts llegan como líderes solitarios de LaLiga HyperMotion después de tres victorias (Albacete, Celta de Vigo B y Real Sociedad B) y un empate (Sabadell), siendo el único equipo de toda la categoría que aún no sabe lo que es la derrota en esta edición.
Empero, Pablo Hernández no se envalentona de más, y reconoce que estar en el primer lugar no es garantía de nada. "Queremos jugar bien todos los partidos, queremos ser superiores al rival. Estamos sabiendo sufrir, estamos sabiendo competir, que al final es lo que te hace ganar partidos", definió.
El Girona viene de derrotar al Sporting Gijón en un partido que, para Quique Álvarez, cuenta con un marcador más engañoso de lo que parece. "Fue un partido muy complicado por culpa del Sporting. Es un rival que nos ha exigido mucho. En casa aprietan mucho, fue un partido muy físico y nos ha complicado las cosas. El Sporting nos superó claramente en varias fases del partido, pero hemos sabido defender", declaró.
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