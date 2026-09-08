Gioacchini enciende los fuegos artificiales del Sabadell

El Sabadell se impuso al Córdoba (3-2) mientras los fuegos artificiales de la Fiesta Mayor pintaban el cielo de la Nova Creu Alta y ya es tercero en LaLiga Hypermotion. En dos años el equipo ha pasado de Segunda Federación a Segunda División y, en este arranque de curso, se ha reivindicado como la gran revelación de la categoría de plata, a pesar de su condición de recién llegado.

Uno de los hombres que han prendido la mecha del equipo de Ferran Costa es un trotamundos del fútbol que llegó a la ciudad a mediados de agosto, a prueba y sin hacer ruido, y que en un mes ya es un ídolo más de los niños de Sabadell. Es el delantero estadounidense Nicholas Gioacchini. En la pretemporada le había faltado puntería, pero el atacante de Kansas City (2000) marcó el gol del brillante triunfo contra el Almería (1-0) y este lunes aprovechó dos pases fantásticos de Quadri Liameed y Urri para celebrar un doblete contra el Córdoba en solo once minutos.

Entre un partido y el otro también marcó el primer tanto de la victoria contra el Barça Atlètic en la final de la Copa Catalunya. Él mismo había avisado en su presentación como nuevo jugador arlequinado: "Marcar goles es como abrir un bote de ketchup. Lo más difícil es abrirlo. Cuando está abierto, ya está". Ha escalado al segundo lugar de la tabla del Pichichi de la categoría de plata y ha pasado de apuesta a certeza y de desconocido a referente, a fijo en el equipo de Ferran Costa.

Imágen del duelo de Copa Catalunya entre Sabadell y FC Barcelona / Arnau Segura

El '16' arlequinado afronta esta "oportunidad" con la voluntad de dar un paso adelante en su carrera después de dos años difíciles, sin confianza. Fichó por el Como por dos millones y medio en enero de 2024, después de marcar diez goles en la MLS con el St. Louis City, pero no encontró su espacio en el conjunto de Cesc Fàbregas ni tampoco en sus préstamos al Cincinnati o al Asteras Aktor griego. A los 20 años había alcanzado la selección absoluta de Estados Unidos y fue campeón de la Copa de Oro en 2021, pero su trayectoria se ha caracterizado por los altibajos.

Ahora ha encontrado la confianza y la sonrisa en la Nova Creu Alta, a 8.000 kilómetros de casa: el club apostó por él y él convenció al técnico primero para quedarse en la plantilla y después para confiarle la posición de delantero centro. Vive un momento dulce y este lunes volvió a encender la mecha y a iluminar el camino del Sabadell, un recién ascendido que sigue invicto después de cuatro jornadas y que no quiere dejar de soñar en grande.