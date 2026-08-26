Gerard Piqué y Clara Chía, testigos de excepción en Balaídos de la remontada del Celta Fortuna al Andorra

El debut del Celta Fortuna en Segunda División prometía emociones fuertes y expectación en el césped.. y la grada. El partido de este lunes contra el Andorra no sólo suponía el retorno del fútbol de plata al estadio de Balaídos casi 5.200 días después de aquel placentero ascenso contra el Córdoba.

Las gradas del coliseo celeste se llenaron de 6.445 celtistas que desafiaron al mal tiempo, una entrada muy superior a lo que se espera de un filial. En el palco presidencial, los máximos representantes del club y el Concello en un día histórico para la entidad y para Vigo. Y a unos metros, una de las parejas más perseguidas por la prensa rosa como invitados de lujo.

Gerard Piqué y su novia, Clara Chía, siguieron desde uno de los palcos privados de Balaídos el partido. El exjugador y propietario del club del Principado —a través de su holding Kosmos— no pudo celebrar una segunda victoria consecutiva que les habría encaramado al liderato de la clasificación.

Gerard Piqué, propietario del Andorra, con gesto contrariado en el palco de Balaídos / Marta G. Brea

El excentral blaugrana siguió vio con rostro de preocupación la remontada de los de Fredi Álvarez en el segundo tiempo. Previamente se le había visto disfrutar de la hostelería viguesa, dejándose fotografiar en «El Club del Café» situado en la calle Príncipe. Aunque se las prometían bastante felices tras el descanso con el 0-2 en apenas un par de minutos, el Fortuna logró darle la vuelta al marcador con tantos en el descuento de Álvaro Marín y Antañón.

Retorno a uno de sus estadios malditos

Esta visita a Balaídos es la primera de la que se tiene constancia al frente del Andorra, club que ya cayó ante el filial celeste por 3-0 en diciembre de 2024. Sin embargo en el pasado había vivido a orillas del Lagares algunas de sus peores noches como jugador en activo.

Antes de su repentina retirada en noviembre de 2022, había disputado 7 encuentros visitando al Celta, arrojando un balance de 2 derrotas y tres empates contra el cuadro vigués entre Liga y Copa. Solamente el Real Madrid logró arrebatarle la victoria en un porcentaje mayor de veces.

Los triunfos del equipo de Berizzo ante la plantilla dirigida por Luis Enrique en 2015 (4-1) y 2016 (4-3) le dejaron fotografiado en varios de los goles de Iago Aspas, convertido desde entonces en bestia negra de Ter Stegen. Previamente ya había sido testigo del empate con goles de Natxo Insa y Borja Oubiña (2-2) en la agónica permanencia del 4,01% de 2013 en su debut en Balaídos.

Pese a las victorias en la temporada del Triplete (0-1) o en pandemia (0-3), su balance de visitas a Vigo aún sumaría un empate en Copa (1-1) contra en 2018 y una última remontada, con un gol de Aspas en el descuento (2-2) en junio de 2020.

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Clara-mente, lo vivido ayer le resultaba familiar.

Fuente: Faro de Vigo