El genio no quiere marcharse: Yeremay apuesta todo por el ascenso

Yeremay Hernández se ha convertido en uno de los nombres propios de LaLiga Hypermotion. A sus 22 años, el canario es la gran sensación del Deportivo de La Coruña y uno de los futbolistas más observados por clubes europeos. Este verano llegó a tener sobre la mesa una oferta del Sporting de Lisboa superior a los 30 millones de euros, pero decidió quedarse para intentar ascender con los gallegos.

El extremo canario se ha ganado, por méritos propios, el estatus de jugador diferencial. Sus regates, su velocidad y su capacidad para romper partidos lo han convertido en un futbolista que altera cualquier guion. En Riazor lo describen como un talento único, capaz de aparecer siempre cuando el equipo lo necesita. No solo brilla, sino que también es capaz de echarse el equipo a las espaldas y de hacer vibrar a la afición, encadenando jugadas decisivas semana tras semana con una regularidad impropia de su edad.

Detrás de su continuidad hay una decisión que incluso dentro del club ha sorprendido. Yeremay rechazó una oferta histórica para un jugador de Segunda —30 millones más cinco en variables— porque su prioridad era ascender con el Deportivo. El '10' mantiene ese compromiso desde el inicio de la temporada y prefirió quedarse pese a que otras propuestas multiplicaban su salario.

Yeremay dispara a porte´ria ante la presión de un jugador de la Cultural Leonesa. / Carlos Pardellas

Un futuro que depende del ascenso

En el club lo tienen claro, si ascienden, las opciones de retenerlo aumentarán. Si no lo hacen, será prácticamente imposible frenar de nuevo el interés de grandes clubes de Portugal, Italia o España, que lo siguen de cerca y lo ven como un proyecto de estrella. El propio vestuario asume que el ascenso es clave para conservar a un futbolista cuyo valor no deja de crecer.

Aun así, hay esperanza. Carlos Miranda, jefe de Deportes de 'La Opinión A Coruña', explicaba recientemente que "el jugador no va a precipitar su salida, no va a salir en enero, y que, en caso de un traspaso, quiere dejar dinero en las arcas del club". Ese matiz ha reforzado el optimismo deportivista. El conjunto gallego vive un momento de estabilidad deportiva y económica, demostrando que puede rechazar ofertas importantes y aspira a volver a Primera con un bloque competitivo, no a vender para sobrevivir. Cualquier club que quiera ficharlo deberá acudir a su cláusula de rescisión que está cifrada en 50 millones de euros.

Yeremay es la pieza central de ese proyecto. Su talento, su madurez y su implicación lo han convertido en la imagen del nuevo Deportivo, un equipo ambicioso, valiente y con una generación que vuelve a ilusionar a Riazor.

El año decisivo

Este 2025 puede marcar un punto de inflexión tanto en la carrera del canario como en el futuro del club. El jugador canario quiere liderar el ascenso y los 'blanquiazules' sueñan con lograrlo con él al frente. Lo que ocurra en los próximos meses definirá si su historia en A Coruña continúa o si su salto al fútbol europeo llega antes de lo previsto.

Por ahora, el mensaje es inequívoco. Quiere subir a primera con el Depor. Y en Riazor, eso vale más que cualquier oferta.