Gelabert salva al Sporting y frustra al Andorra en el último suspiro

Un penalti transformado por César Gelabert en la última acción del partido evitó la derrota del Sporting y privó del triunfo al Andorra que acariciaba los tres puntos desde que en el minuto 80 Lautaro puso por delante al cuadro de Carles Manso. Estuvo llena de incertidumbre la acción final que cambió todo porque la revisión de la acción en el VAR fue larga. Por una mano dentro del área de Alende que terminó por llevar el balón a los once metros para aliviar al equipo asturiano.

El empate acentúa la mala racha de ambos. El Sporting sumó su quinto partido sin ganar. Dejó escapar una buena ocasión de instalarse en la zona de play off pero no pudo ante un adversario en peor situación y que puede caer al descenso. Tuvo cerca la victoria después de ocho partidos. Pero sumó su noveno encuentro sin lograr vencer. Fue un partido en el que los rojiblancos desaprovecharon multitud de ocasiones y que cerca estuvieron de caer ante un Andorra que logró ponerse en ventaja en la segunda mitad.

El duelo arrancó con marcado dominio de balón visitante, si bien las principales ocasiones del primer tiempo ya fueron rojiblancas. El Sporting avisó primero con un disparo al poste de Gaspar tras una buena transición por banda izquierda al poco de superar el primer cuarto de hora, instantes previos a que el extremo asturiano abandonase el campo por problemas físicos.

El partido entró en una fase de letargo, sin apenas ocasiones para uno y otro equipo más allá de algún intento desde media distancia, hasta que el Sporting elevó el paso en los últimos instantes del primer tiempo. Ya superado el minuto 40, Guille Rosas aprovechó el error de Minsu en el área al intentar despejar y se quedó mano a mano con Aron, disparando potente con su pierna zurda, pero encontrándose con la parada salvadora del meta.

Al filo del descanso, Juan Otero sumaría una doble ocasión, especialmente un disparo cruzado desde el interior del área que desvió en última instancia un defensor. El buen tramo rojiblanco previo al paso por vestuarios tuvo su continuidad en el inicio de la segunda parte, sumando pronto una nueva doble ocasión con un remate de Gelabert desde dentro del área que paró Aron y cuyo rechace enganchó de volea Otero con todo a favor, pero impactando en Gael Alonso cuando el balón se dirigía a gol.

Posteriormente sería Guille Rosas el que tendría su reválida en un nuevo mano a mano ante Aron después de que el lateral acompañase en una larga carrera a Gelabert, que le cedió el esférico en el área, pero nuevamente la definición del lateral fue errada, finalizando con una nueva parada del meta.

Con el paso de los minutos y un Sporting más presente en campo rival, un pase comprometido de Perrin acabó con la pérdida de Justin y la posterior contra del Andorra, que culminó con la carrera al espacio de Lautaro y la definición del atacante, que superó a Yáñez para poner en ventaja a los suyos.

Cuando todo parecía decidido y la balanza caía en favor del conjunto andorrano, el Sporting tuvo un último córner que cabeceó Caicedo y que Alende desvió en una jugada que propició una revisión de VAR de varios minutos hasta que el colegiado, Ojaos Valera, acudió al monitor y señaló la pena máxima. Gelabert se encargó de ejecutar el penalti alcanzado ya en el minuto 100 de partido, engañando a Aron y consiguiendo poner un empate final en el marcador que deja mal sabor de boca a ambos contendientes.