El futuro de Diego Fuoli, en el aire: de su polémico cántico contra Pedro Sánchez... a complicarse su fichaje por el Zaragoza

En los momentos de euforia es cuando uno más debe controlar sus actos. Diego Fuoli se equivocó en el peor momento. En la celebración del ascenso del Sabadell en el Ayuntamiento, la plantilla salió al balcón del consistorio para dedicar unas palabras a la afición. Cuando al portero zaragozano le llegó el turno, lanzó un "Pedro Sánchez", empezando el popular cántico y buscando que el público lo siguiera. En redes ha recibido todo tipo de respuestas, pero esta no es la única consecuencia de la promoción de categoría. Su futuro parecía ligado al Real Zaragoza, pero este hito puede complicar su fichaje por el cuadro aragonés.

Si el portero ya empezaba a ser conocido por su buen hacer bajo palos, este acto ya le ha dado a conocer por todo el país. Su imagen ha quedado señalada por buena parte de la opinión pública de este país. Políticos, tertulianos, periodistas y aficionados al fútbol, del Sabadell y del Real Zaragoza inclusive, han manifestado su malestar por el episodio sucedido en plena celebración del ascenso. Unas horas después de lo ocurrido, el protagonista emitió un comunicado a través de su cuenta de 'X', donde pidió disculpas.

Suben las condiciones por su fichaje

Con el ascenso del CE Sabadell CF, no parece que su futuro pase por el conjunto arlequinado. Y no es algo de ahora, ya viene comentándose en las últimas semanas. El Real Zaragoza busca portero, alguien que llegue con la etiqueta de titular aunque tendrá que competir con Anartz Peña, y el nombre de Fuoli figura en la primera posición de esa lista. Sin embargo, la gran victoria del sábado ha subido las condiciones del traspaso.

'Lalo' Arantegui, director deportivo maño, parece convencido de incorporar a su paisano, aunque el esfuerzo económico tenga que ser mayor. Antes del ascenso, su cláusula de rescisión era de 350.000 euros, aunque ha subido medio millón y actualmente se encuentra en 800.000. Además, su vinculación contractual con el Sabadell automáticamente se ha prorrogado por un año más, hasta 2028 -antes 2027-. A priori, el club catalán no dará ninguna facilidad para su salida.

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Se resisten a la cláusula

Según las últimas informaciones, el Real Zaragoza mantiene su apuesta firme por Diego Fuoli, pero no a cualquier precio. El club maño se resiste a abonar su cláusula de rescisión y esta semana ya abrirá las negociaciones, mandando una primera oferta cuyas cifras estarán por debajo de las mencionadas. El Zaragoza le quiere y Fuoli también desea regresar a casa, por lo que el tiempo dirá.