¿Cuándo es la final de los playoffs de ascenso a Primera División? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

LaLiga EA Sports se prepara para conocer a su último integrante de cara a la temporada 2026/27. La disputa de la vuelta de la eliminatoria entre Málaga y Las Palmas da paso a la esperada final de los playoffs de ascenso a Primera División, en la que los equipos que terminaron la temporada entre la tercera y la sexta posición se juegan el último billete hacia la categoría de oro del fútbol español.

El primer equipo que certificó su presencia en la eliminatoria por el ascenso fue el Almería, que apeló a la épica para tumbar a un correoso Castellón. Después de firmar las tablas en Castalia, los andaluces llegaron a estar contra las cuerdas en el segundo asalto, pero los goles de Álex Muñoz y Stefan Dzodic en el tramo final terminaron inclinando la balanza a su favor (1-1 en la ida, 3-2 en la vuelta).

El rival del Almería en la final de los playoffs de ascenso será el Málaga, que consiguió tumbar a la UD Las Palmas. El ganador de esta eliminatoria a doble partido confirmará su regreso a LaLiga EA Sports, acompañando a los ya ascendidos Racing de Santander y Deportivo de la Coruña.

El Deportivo, uno de los equipos ascendidos a Primera División / X

¿Cuándo se juega la final de los playoffs de ascenso a Primera División?

La final de los playoffs de ascenso a Primera División, igual que las semifinales, se disputará a doble partido. La ida tendrá lugar el domingo 14 de junio a las 21:00 horas (CEST), mientras que el último partido se celebrará el próximo sábado 20 de junio también a las 21:00 horas (CEST).

En caso de empate en el marcador global, el partido irá a la prórroga. Si la igualdad se mantiene tras los 30 minutos adicionales, el Almería ascenderá directamente al haber terminado en mejor posición en la clasificación que su rival.

¿Dónde ver la final de los playoffs de ascenso a Primera División por TV y en directo?

En España, los dos partidos que componen la final de los playoffs de ascenso a Primera División se podrán ver por TV y en directo a través de LaLiga TV Hypermotion, disponible en las plataformas de pago Movistar Plus+, DAZN y Orange TV.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los dos partidos de la final de los playoffs de ascenso a Primera División a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas y las mejores declaraciones de los protagonistas.