La FIFA sanciona al Cádiz sin poder fichar: el club lo aclara en un comunicado

El Cádiz CF ha aparecido en las últimas horas junto a otros clubes en la FIFA Registration Ban List, la lista del máximo organismo del fútbol mundial que señala a los clubes que tienen prohibido temporalmente registrar nuevos jugadores “debido a diversas infracciones, como disputas financieras o incumplimientos normativos”.

La prohibición, vigente desde el 2 de junio, impedirá al club operar en los tres próximos mercados de fichajes. Sin embargo, la entidad cadista ha precisado en sus canales oficiales que la sanción se debe a una incidencia en el abono de los derechos de formación del uruguayo Brian Ocampo.

“En relación a la información publicada, corresponde con un error financiero en el número de cuenta de un pago por derechos de formación de Brian Ocampo de 3637.29€, que fue subsanado hace unos días y no acarreará sanción alguna al club", dice el club en un comunicado publicado en sus redes sociales.

“La Lista de Prohibición de Registro de la FIFA es un recurso fundamental para la comunidad futbolística, ya que detalla los clubes de todo el mundo que actualmente enfrentan prohibiciones de registro impuestas por la FIFA. Esta lista incluye clubes que tienen prohibido temporalmente registrar nuevos jugadores debido a diversas infracciones, como disputas financieras o incumplimientos normativos”, aclara el propio organismo internacional en su página web.

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Además del Cádiz, en esta lista aparecen otros nueve equipos españoles de fútbol masculino. El Vélez FC es el otro club que tiene una sanción para las próximas tres ventanas, mientras que los demás tienen sanciones menos severas, mencionadas como "hasta que se levante el veto": CF Fuenlabrada, Algeciras CF, CD Badajoz Sad, Aguilas FC, CD Lugo, CD Manchego Ciudad Real, Som Maresme FC y Club Marino Luanco.