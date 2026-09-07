Fiesta Mayor en la Nova Creu Alta

No pudo empezar mejor el partido para el Sabadell pese a un arranque un tanto dubitativo de los de Ferran Costa: en el minuto 7, Gioacchini marcó el primero para los arlequinados y saltó la alegría en la Nova Creu Alta. Con menos de cinco minutos de diferencia, volvió Gioacchini con su talento sobre el verde para poner el 2-0 en el marcador. Se puso muy de cara el partido para los catalanes.

El dominio fue claro para el cuadro de Costa, pero a punto de llegar a la media hora de juego, el encuentro enloqueció y lo aprovechó el conjunto andaluz. Pena máxima a favor de un Córdoba que volvió a meterse de lleno en el partido tras el gol desde los once metros que anotó Carracedo.

Los últimos minutos de la primera parte fueron intensos, con una vehemencia y ritmo alto por parte de ambos conjuntos: Gioacchini rozó el hat-trick, pero el colegiado anuló el gol por fuera de juego. Sin tiempo para más, se llegó al final de unos primeros cuarenta y cinco minutos en los que el conjunto local estuvo mejor que su rival, faltándole ese acierto en la finalización para irse con más ventaja al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el choque cambió totalmente de guion: el Córdoba se mostró más certero con el balón y poco a poco fue llegando con cierto peligro al área de Fuoli. Los de Costa no supieron hacer los deberes a tiempo para cerrar el partido y, en el minuto 76, Enol puso las tablas en la Nova Creu Alta: máxima emoción para el tramo final del partido. Con todo servido, la magia y la liturgia del estadio empezaron a carburar y el Sabadell se fue animando; no quedaba mucho tiempo, pero los locales no perdieron la esperanza en ningún momento. Prácticamente en el minuto noventa, llegó la jugada clave de la contienda: saque de esquina y penalti por una mano clara dentro del área que el colegiado revisó en la pantalla.

El capitán de los arlequinados, Urri, cogió la responsabilidad desde los once metros y no falló. Los de Ferran Costa volvieron a ponerse por delante en el marcador para estar un poco más cerca de una victoria balsámica y muy trabajada. Fueron 9 minutos de añadido y el cuadro catalán gestionó a la perfección el tiempo extra: el Córdoba apenas gozó de ocasiones y los arlequinados supieron aguantar para llevarse una más que merecida victoria en casa que les catapulta directamente a la zona noble de la clasificación, quedándose en la tercera posición.

Ficha técnica

CE Sabadell: Fouli; Sanz, Català (Baena, 54’), Edgar, Codina; Ripoll (Pipa, 82’), Urri, Pons (Aguilar, 82’), Liameed; Priego (Obolskii, 72’) y N. Gioacchini (Rahmani, 72’).

Córdoba: Guilherme; Tasende, Martín, Ruiz, Percan; Bri (Sanz, 74’), Alves (Gutiérrez, 46’), Diarra (Ghailan, 66’); Carracedo, Budesca (Albarrán, 66’) y García (Enol, 46’).

Goles: 1-0 M. 7 Gioacchini. 2-0 M. 11 Gioacchini. 2-1 M. 26 Carracedo, de penalti. 2.2 M. 76 Enol. 3-2 M. 89 Urri.

Árbitro: Gordillo Escamilla (valenciano). TA: Urri, Edgar / Martín, Ghailan y Carracedo.