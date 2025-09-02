El fichaje fallido de Memo Ochoa por el Burgos: se fue a por un café... ¡y no volvió!

El futuro inmediato de Guillermo “Memo” Ochoa estuvo a punto de pasar por Burgos, pero finalmente la operación no llegó a buen puerto. El guardameta mexicano, de 40 años, buscaba un nuevo destino con la mirada puesta en el Mundial de 2026, cita para la que Javier Aguirre -actual seleccionador tricolor- exige a sus futbolistas mantenerse en activo y compitiendo al más alto nivel. Tras concluir su etapa en el AVS de Portugal, el veterano portero se encontraba sin equipo y el Burgos CF aparecía como una oportunidad idónea para seguir en el escaparate europeo.

Durante la jornada de ayer se abordó en El Plantío su posible incorporación al club que dirige Lluis Miguel Ramis. Según relató el periodista Sergio González Pulgar, las conversaciones habían llegado prácticamente a un acuerdo definitivo: el jugador había pasado reconocimiento médico, estuvo en las oficinas para firmar y únicamente pidió ajustar un punto concreto del contrato. Después de aquello, salió a tomar un café… y nunca regresó. A partir de ese momento, dejó de responder las llamadas del club.

EL PORTERO ROMPIÓ LAS NEGOCIACIONES

Por parte de la prensa mexicana, en el programa 'Fútbol Picante' explicaron otra versión: "Cuando llegó Memo a firmar el contrato, lo leyó y no estuvo de acuerdo con algunas condiciones. 'Esto no era lo que habíamos acordado', comentó el portero, y el equipo le preguntó si le interesaba o no. El portero dio su negativa, se dieron la mano y el mexicano volvió a su casa en Madrid".

Ante esta situación inesperada, la entidad blanquinegra activó de inmediato el plan alternativo. En pocas horas cerró la llegada de Jesús Ruiz, cancerbero de 28 años que la pasada campaña defendió el arco del Racing de Ferrol. El movimiento no deja de tener un toque curioso: Ruiz había sustituido el curso pasado a Ander Cantero, portero que ahora será precisamente su compañero en Burgos.

El cierre del mercado español dejó a Ochoa sin opciones en LaLiga, ni EA Sports ni Hypermotion. Ahora deberá explorar otros destinos si quiere seguir aspirando a la titularidad en la selección mexicana. De hecho, no ha sido convocado para los amistosos de septiembre, un aviso claro de que su continuidad en el Tri dependerá de encontrar cuanto antes un club en el que sumar minutos.

Durante las últimas semanas, el Burgos había manejado hasta tres alternativas diferentes para reforzar su portería. Finalmente, el elegido fue Jesús Ruiz, quien suma un centenar de partidos en Segunda División y aportará experiencia en una plantilla que aspira a consolidarse en la categoría.

Para Ochoa, en cambio, la historia quedó en un capítulo inconcluso. Estuvo a un paso de enfundarse la camiseta blanquinegra, se sometió a pruebas médicas y hasta revisó el contrato, pero su repentina desaparición terminó abriendo la puerta a otro guardameta. El episodio deja la incógnita de dónde recalará el arquero azteca, que sigue sin destino a tan solo un año del Mundial que se celebrará en su propio país junto a Estados Unidos y Canadá.