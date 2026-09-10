Ferran Costa: "A quien saca pecho le sale chepa"

El Sabadell ha regresado a LaLigaHypermotion por la puerta grande y es tercero después de cuatro jornadas, pero su entrenador, Ferran Costa, impone la necesidad de mantener los pies en el suelo y seguir trabajando. "A quien saca pecho le sale pecho. Tenemos que tener el pecho bien guardadito y seguir dando importancia al trabajo porque es lo que nos da de comer", ha asegurado este jueves en rueda de prensa.

El técnico arlequinado ha destacado que el Sabadell está siendo muy competitivo y que podría tener incluso más puntos de los que tiene, ocho de doce posibles, pero ha subrayado que el vestuario debe "abstraerse y huir de los elogios y de este momento donde todo es dulce".

En este sentido ha pedido "serenidad" y ha reconocido que "no podemos equivocarnos ni dejarnos llevar por la corriente", en la rueda de prensa previa al partido del domingo en Mallorca.

El Sabadell suma dos empates y dos victorias y Costa sí se ha alejado unos instantes de su discurso para celebrar que "estamos consiguiendo que la gente no hable del Sabadell por su maravillosa historia, sino por el presente".

Sobre el Mallorca, uno de los grandes candidatos al ascenso junto al Girona, ha recordado que es "un rival capaz de generar ventas por valor 60 millones" y que tiene "una plantilla que podría ser perfectamente de Primera División por lo que han mantenido y lo que han incorporado".

"Es un equipo con muchísimos argumentos y muchas armas. Tienen muchos jugadores de talento y de buen pie en el centro del campo y gente con mucha velocidad y uno contra uno arriba, además de mucha capacidad a balón parado.

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El joven entrenador del Sabadell también ha llevado su cara más exigente en la sala de prensa y ha lanzado varios mensaje al vestuario: "Si alguien en algún momento quiere ponerse por delante del colectivo estará liquidado aquí. El equipo va siempre por delante: cuando juegas de inicio, cuando juegas media hora, cinco minutos o treinta segundos y cuando te toca no jugar".