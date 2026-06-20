¿Qué equipos suben a Segunda División? Así queda el ascenso a LaLiga Hypermotion

La Liga Hypermotion 2026/27 ya comienza a tomar forma. A falta de que se resuelva la última eliminatoria del playoff de ascenso, ya se conoce la identidad de tres de los cuatro equipos que competirán la próxima temporada en la categoría de plata.

Los primeros en certificar el ascenso fueron el CD Tenerife y el CD Eldense, ambos después de finalizar como campeones de sus respectivos grupos de Primera Federación, un premio a la regularidad mostrada durante toda la temporada. Canarios y alicantinos evitaron así el exigente camino de las eliminatorias y sellaron su regreso en el fútbol profesional por la vía directa.

El Sabadell, tercer clasificado a LaLiga Hypermotion / CE Sabadell

El tercer equipo en lograr el ascenso ha sido el CE Sabadell. El conjunto arlequinado consiguió superar con éxito el playoff y culminar una temporada sobresaliente con el regreso al fútbol profesional. La entidad catalana vuelve a LaLiga Hypermotion tras varios años de ausencia y lo hace después de superar a Real Madrid Castilla y Zamora en unas eliminatorias especialmente exigentes en las que demostró su solidez competitiva.

Todavía queda una última plaza de ascenso por decidir. El último billete a LaLiga Hypermotion saldrá de la final del playoff entre Celta Fortuna y Ponferradina, una eliminatoria que llega completamente abierta tras el empate sin goles en el partido de ida. El filial celeste parte con una ligera ventaja gracias a su mejor clasificación durante la temporada regular, mientras que su rival está obligado a ganar para regresar al fútbol profesional.

Con la resolución de los playoffs, LaLiga Hypermotion conocerá definitivamente a los cuatro equipos ascendidos para la temporada 2026/27.

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CD Eldense

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