La emotiva iniciativa del Racing para apoyar la donación de órganos a niños

El líder de la Segunda División española jugó este fin de semana en el estadio del Sardinero luciendo una camiseta especial. El Racing de Santander jugó su partido de la jornada 14 de LaLiga Hypermotion con equipaciones que sustituían el nombre de sus patrocinadores por el de varios niños que esperan trasplantes de órganos con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la donación infantil de órganos.

Bajo el nombre ‘Donantes de Logo’, e impulsada por la Fundación Real Racing Club, con el apoyo de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), la Consejería de Sanidad de Cantabria y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, la iniciativa convierte la equipación racinguista en un altavoz social para visibilizar la urgencia de la donación infantil en España. Según los datos que compartió el club en su comunicado oficial, en la última década, solo el 2% de los donantes de órganos en España han sido pediátricos, lo que se traduce en largas esperas para los menores que necesitan un trasplante. En 2024, 46 niños donaron sus órganos, permitiendo que 197 menores recibieran el trasplante que necesitaban. Aun así, a finales de ese año, 73 niños seguían en lista de espera.

Tras el encuentro, las camisetas de la acción se pusieron a la venta y las utilizadas por los jugadores salieron a subasta. Todos los beneficios irán destinados a la Fundación Alcer, que ofrece alojamiento, acompañamiento y apoyo a las familias trasladadas a hospitales lejos de su lugar de origen durante el proceso de espera.

"El Racing vuelve a ser pionero, porque es una iniciativa que no se ha conocido en el mundo profesional. Nosotros estamos para transformar la sociedad y ayudar a los que más lo necesitan", dijo en la presentación de la campaña César Anievas, presidente de la Fundación Racing. Además, apuntó que se trata de un tema "absolutamente trascendente" que podrá tener repercusión gracias a que el fútbol "tiene una capacidad enorme para transformar el mundo".

Es por ello, que el Racing cree que la sociedad debe de volcarse y concienciarse con este tema, y reconoce que, con que un solo niño se salve por esta iniciativa, "habrá merecido la pena".

En lo relativo al partido, el equipo de José Alberto López empató a 2 ante el Granada pese a haber podido sentenciar en la primera parte. El conjunto rojiblanco se enchufó tras el descanso y superó en juego a los locales, consiguiendo colocar la igualada en el marcador final.