El Embajador de Hungría visita a los hermanos Yaakobishvili en Andorra

Los hermanos Áron y Antal Yaakobishvili, futbolistas del Andorra, vivieron este lunes un encuentro especial al término de la sesión de entrenamiento celebrada al mediodía en las instalaciones del Estadi Comunal. Tras completar el trabajo programado, los jóvenes húngaros recibieron la visita del embajador de Hungría en España, Jorge de Habsburgo, quien se encuentra de paso por el país y quiso aprovechar su estancia para conversar con dos de las mayores promesas del fútbol magiar.

Visita del Embajador húngaro a los hermanos Yaakobishvili / FCA

La reunión, de carácter informal, se desarrolló sobre el mismo césped del Comunal. El embajador mostró su interés por la evolución de los Yaakobishvili, que en los últimos meses han despertado la atención del fútbol húngaro. Durante la charla, pudieron intercambiar impresiones sobre su progresión deportiva, el trabajo formativo que están realizando y los objetivos que ambos se han marcado para los próximos años dentro del ámbito profesional.

EN EL RADAR DE LA SELECCIÓN

El gesto fue especialmente significativo para los dos jugadores, que destacaron la importancia de sentirse arropados por las instituciones de su país. La presencia de Jorge de Habsburgo puso de relieve el seguimiento que la diplomacia húngara hace de los talentos emergentes y reforzó el vínculo entre representantes del Estado y la nueva generación de deportistas. Como recuerdo del encuentro, los hermanos Yaakobishvili entregaron al embajador una camiseta tricolor.

Aunque ninguno de los dos ha debutado aún con la absoluta húngara, los hermanos Yaakobishvili han estado en proceso de selección, llegando a disputar más de 15 partidos cada uno entre las categorías sub-17, sub-18, sub-19 y sub-21.

Ambos se encuentran en el cuadro del Principado en calidad de cedidos: Antal, defensor, llegó desde el Girona, mientras Áron, guardameta, aterrizó desde el Barça. Este último ha disputado ya once duelos en la temporada, mientras su hermano apenas cuatro.