La eficacia, asignatura pendiente del Sabadell

El Sabadell está protagonizando un inicio de curso notable e ilusionante y es undécimo en su regreso a la categoría de plata, a un solo punto del playoff y a cinco del descenso, pero tiene una asignatura pendiente: la falta de eficacia delante de la portería rival. Este domingo perdió la condición de invicto en Mallorca (2-0) por culpa de dos errores aislados y también por la falta de pólvora.

"Hemos tenido la capacidad de rematar 16 veces o de centrar 26 veces al área, pero no hemos estado acertados en la finalización", lamentó Ferran Costa, el técnico arlequinado, al final del partido en Son Moix. Su equipo tuvo tramos de superioridad y de peligro en casa de uno de los grandes candidatos al ascenso, un equipo que multiplica por cinco su valor de plantilla, pero no logró concretar sus ocasiones claras.

Ya le sucedió en las dos primeras jornadas, en Gijón (0-0) y en Castellón (0-0): hizo méritos para ganar en ambos casos, pero por lo menos pudo sumar un empate gracias a su fiabilidad defensiva. Es el único equipo al que no ha podido derrotar el Castellón, el líder, en su brillante inicio de liga. Luego el Sabadell ganó al Almería (1-0), con otra exhibición colectiva en defensa, y al Córdoba (3-2).

Ferran Costa, entrenador del CE Sabadell, dando instrucciones ante el Mallorca / CE Sabadell

Es uno de los equipos con más goles esperados de toda la categoría, pero es el equipo con menos goles de la mitad alta de la clasificación junto al Oviedo (4), precisamente el siguiente rival. Visto el gran nivel que están dando los pupilos de Ferran Costa en este arranque de curso, encontrar la puntería puede ser la diferencia entre el objetivo prioritario e inicial, la permanencia, y algo más.

Tras caer en Mallorca, el técnico arlequinado también admitió que "los días que no tengamos la capacidad de transformar y de ganar no le podemos permitir situaciones tan fáciles al rival. Nuestra competitividad va de ser muy buenos en los mínimos". "En esta categoría quien comete errores no forzados siempre está muy cerca de perder y aquí ha estado la diferencia", añadió.

El entrenador más joven de LaLiga Hypermotion dejó clara su ambición una vez más durante el partido, con un total de cuatro cambios en el descanso, y también en la sala de prensa: "No me gusta perder. No lo soporto. Pero también valoro cada uno de los puntos que llevamos porque cuesta mucho sumar en esta categoría. Aquí va de hacer digestiones rápidas y seguir creciendo".

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El Sabadell perdió en Mallorca, pero es undécimo tras haberse enfrentado ya a tres de los cinco primeros clasificados y ha demostrado que será un hueso duro de roer. El equipo arlequinado debe dar un paso adelante en la efectividad, pero la Nova Creu Alta tiene razones para ser optimista.