Duro debut para los 'nuevos' en Segunda

Difícil estreno para la AD Ceuta en el fútbol profesional, y contundente rapapolvo a la Cultural Leonesa en su regreso a la Segunda División española. Ambos debutantes en LaLiga Hypermotion, que estrenaron la temporada 2025/26 este viernes sufrieron abultadas derrotas, y ambos a domicilio.

En el partido de la 'Cultu' en Burgos (5-1) el encuentro quedó marcado por la temprana expulsión de Selu Diallo en el primer minuto del partido, y acabó imponiéndose la superioridad local, con un equipo dirigido por Luis Miguel Ramis que llevó el peso del partido, tanto en juego como en amenza ofensiva, y acabó con cinco goles en El Plantío (dos de ellos de penalti).

Curro fue el encargado de anotar el primero desde los once metros tras el fallo de Diallo y Fer Niño y de nuevo Curro lo dejaban todo de cara para el Burgos antes de irse a los vestuarios para descansar. La Cultural respondió en la reanudación por vía de Aitor Córdoba, pero otro penalti transformado por David González dejó en anécdota el último tanto local de Mateo Mejía en el tramo final de partido.

Los 'Caballas' sufrieron la misma suerte en Zorrila, aunque les cayeron menos goles ante un Real Valladolid aspirante a todo esta temporada.

El equipo blaquivioleta, recién descendido de LaLiga EA Sports, venció por 3 goles a 0 frente a un Ceuta falto de ideas, víctima de sus errores, que dejó que los locales tuvieran el peso y el ritmo del partido en todo momento. Más organizados en el campo y más intensos, el equipo de Guillermo Almada golpeó pronto, en el minuto 23, obra de Chuki.

Amath, a pocos segundos de la media parte, anotaba el segundo y otra vez el propio Amath se encargaba de fusilar a puerta vacía tras el descanso para dejar encarrilado el partido.