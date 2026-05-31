Dónde ver todos los partidos y el MultiLiga de la jornada 42 de LaLiga Hypermotion en directo: TV y canales de la jornada unificada

LaLiga Hypermotion da paso a su esperado desenlace, y un número importante de partidos que componen la última jornada de competición se disputarán en formato unificado. Algunos afortunados han podido salir a escena con la tranquilidad de no jugarse nada, pero al resto les tocará remar para afianzar sus respectivos objetivos.

Con Racing de Santander y Deportivo ya confirmados como equipos de Primera División y Huesca, Cultural Leonesa y Zaragoza descendidos matemáticamente, hoy se decidirán las cuatro plazas del play-off de ascenso y al último equipo que caerá a la tercera categoría del fútbol español.

Como es habitual, la Segunda División ha unificado los horarios de aquellos equipos que llegan a la jornada final con algo en juego. Los seis aspirantes involucrados en la pelea por el último billete a LaLiga EA Sports saldrán a escena a partir de las 18:30 horas (CEST), mientras que los dos candidatos al descenso medirán sus fuerzas a las 21:00 horas (CEST).

Los jugadores de la UD Las Palmas festejan junto a la afición desplazada la victoria en Almería. / LP/DLP

Todos los canales de la jornada 42 de LaLiga Hypermotion

18:30 horas (CEST) Almería - Real Valladolid: DAZN, LaLiga TV Hypermotion 4 (dial 179 en Movistar+ y 424 en Orange)

Burgos - Andorra: DAZN, LaLiga TV Hypermotion 7 (dial 182 en Movistar+ y 427 en Orange)

Castellón - Eibar: DAZN, LaLiga TV Hypermotion 2 (dial 59 en Movistar+ y 121 en Orange)

Deportivo - Las Palmas: DAZN, GOL, LaLiga TV Hypermotion 3 (dial 178 en Movistar+ y 423 en Orange)

Racing Santander - Cádiz: DAZN, LaLiga TV Hypermotion 5 (dial 180 en Movistar+ y 425 en Orange)

Real Zaragoza - Málaga: DAZN, LaLiga TV Hypermotion 6 (dial 181 en Movistar+ y 426 en Orange) 21:00 horas (CEST) Córdoba - Huesca: DAZN, LaLiga TV Hypermotion 2 (dial 59 en Movistar+ y 121 en Orange) Leganés - Mirandés: DAZN, LaLiga TV Hypermotion

¿Dónde ver todos los partidos de la jornada 42 de forma simultánea?

A pesar de poder ver los ocho partidos de forma individual, Movistar habilitará el canal MultiLiga jornada 42 para poder seguirlos de forma simultánea. El canal destinado para esta retransmisión multitudinaria, que seguirá el mismo formato que el MultiChampions, LALIGA TV Hypermotion (dial 56 en Movistar+ y 120 en Orange).

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la jornada 42 de LaLiga Hypermotion a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas de los principales partidos y la clasificación en directo.