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Detenido un ultra del Málaga por entrar al campo cuando lo tenía prohibido

El hombre, conocido por la Policía por su participación en altercados, accedió al estadio malacitano con una entrada válida tras serle denegado el acceso por una puerta principal

La plantilla del Málaga, junto a su afición tras el empate de la ida en La Rosaleda.

La plantilla del Málaga, junto a su afición tras el empate de la ida en La Rosaleda. / málaga cf

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EFE

Un ultra del Málaga CF ha sido detenido por la Policía Nacional por acceder al estadio de La Rosaleda hace diez días a pesar de que lo tenía prohibido por sentencia judicial debido a los disturbios ocurridos en 2023, en un partido contra el Ibiza, por los que fue arrestado junto a otros diecisiete "radicales".

El detenido es "ampliamente conocido" por la Policía Nacional por su participación en altercados, todos relacionados con desórdenes públicos en el ámbito del fútbol y por delitos de lesiones con agravante de discriminación, detalló este cuerpo de seguridad en un comunicado.

El hombre consiguió acceder al estadio el 10 de junio, en el partido que jugó el Málaga ante Las Palmas en el estadio malacitano, correspondiente a la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Primera División.

La prohibición que le impedía el acceso a estadios de fútbol tiene su origen en los disturbios ocurridos en la última jornada de la liga en 2023, frente al Ibiza, donde se volcaron contenedores —se incendió uno de ellos—, se registraron desórdenes públicos, daños e incluso atentado a agentes de la autoridad.

En la denominada 'Operación Pescador', se detuvo y juzgó posteriormente a dieciocho radicales pertenecientes o simpatizantes del Frente Bokerón. El hombre, de 27 años, fue localizado por agentes en las inmediaciones del estadio, por lo que le hicieron un seguimiento "discreto".

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El detenido intentó entrar por la puerta de la grada de animación, pero se le denegó el acceso, y acudió a otra puerta con una entrada válida, por donde sí pudo entrar al estadio. Para evitar un altercado mayor en el interior del campo, se procedió a su detención al finalizar el partido por un delito de quebrantamiento de condena.

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