Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DroLaportaRafa Yuste presidente BarçaCamp NouCasadóBad Bunny SuperbowlResultado SuperbowlDinero SuperbowlAtlético - BarçaCarvajalClasificación LaLigaUmtitiRicky RubioClasificación LaLiga sin VAREnric LuzánRayo OviedoMojicaBota de OroCuándo juega AlcarazClasificación Volta Comunitat ValencianaPresentación Aston MartinHorarios Copa del ReyJuegos Olímpicos InviernoLey alquileresFerran TorresGuardiolaTrabajo mejor pagado
instagramlinkedin

LALIGA HYMPERMOTION

Detenido un árbitro de la Segunda División española por una presunta agresión sexual a una prostituta

El colegiado se hizo pasar por Policía Nacional para coaccionar a la mujer por su situación administrativa irregular

La Policía Nacional detuvo a un colegiado de LaLIga Hypermotion

La Policía Nacional detuvo a un colegiado de LaLIga Hypermotion / EFE

Jonathan Moreno

Jonathan Moreno

La Policía Nacional detuvo hace quince días a un árbitro de Segunda División por una presunta agresión sexual en Gijón a una prostituta. Los hechos ocurrieron hace quince días, tal y como informa el diario de 'Prensa Ibérica' 'La Nueva España'.

El colegiado, del comité asturiano y 33 años de edad, fue detenido y posteriormente puesto en libertad tras prestar declaración antes las fuerzas de seguridad por, siempre presuntamente, forzar y amenazar a una prostituta por su condición administrativa irregular en España. El árbitro aseguró a la mujer ser miembro de la Policía Nacional, luciendo distintivos de dicho organismo en su ropa.

Según el mencionado diario, el colegiado intimidó y trató de coaccionar a la mujer, indicando que si no accedía a realizar ciertas prácticas sexuales podría tener problemas legales, debido a su situación de irregularidad burocrática.

Noticias relacionadas

Volvió a dirigir

La Policía registró el domicilio del susodicho en busca de pruebas y otros uniformes que pudieran haber sido utilizados en otras ocasiones o para constatar si se había tratado de un hecho aislado. Después de los presuntos hechos, el colegiado retomó su labor y fue designado para dirigir un encuentro de la categoría de plata.

TEMAS