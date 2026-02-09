LALIGA HYMPERMOTION
Detenido un árbitro de la Segunda División española por una presunta agresión sexual a una prostituta
El colegiado se hizo pasar por Policía Nacional para coaccionar a la mujer por su situación administrativa irregular
La Policía Nacional detuvo hace quince días a un árbitro de Segunda División por una presunta agresión sexual en Gijón a una prostituta. Los hechos ocurrieron hace quince días, tal y como informa el diario de 'Prensa Ibérica' 'La Nueva España'.
El colegiado, del comité asturiano y 33 años de edad, fue detenido y posteriormente puesto en libertad tras prestar declaración antes las fuerzas de seguridad por, siempre presuntamente, forzar y amenazar a una prostituta por su condición administrativa irregular en España. El árbitro aseguró a la mujer ser miembro de la Policía Nacional, luciendo distintivos de dicho organismo en su ropa.
Según el mencionado diario, el colegiado intimidó y trató de coaccionar a la mujer, indicando que si no accedía a realizar ciertas prácticas sexuales podría tener problemas legales, debido a su situación de irregularidad burocrática.
Volvió a dirigir
La Policía registró el domicilio del susodicho en busca de pruebas y otros uniformes que pudieran haber sido utilizados en otras ocasiones o para constatar si se había tratado de un hecho aislado. Después de los presuntos hechos, el colegiado retomó su labor y fue designado para dirigir un encuentro de la categoría de plata.
