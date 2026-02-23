Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LALIGA HYPERMOTION

La Cultural Leonesa destituye a José Ángel Ziganda

El cuadro leonés anunció el adiós de su segundo técnico esta temporada tras diez jornadas sin conocer la victoria

José Ángel 'Cuco' Ziganda, en una rueda de prensa al frente de la Cultural y Deportiva Leonesa.

José Ángel 'Cuco' Ziganda, en una rueda de prensa al frente de la Cultural y Deportiva Leonesa. / CYD Leonesa

EFE

La Cultural y Deportiva Leonesa anunció este lunes la destitución del entrenador de su primer equipo, José Ángel Ziganda, y sus ayudantes Jorge Pérez y Julián Marín.

El técnico navarro, que sustituyó a Raúl Llona, que dirigió al equipo las seis primeras jornadas del campeonato después de haber logrado el ascenso a LaLiga Hypermotion, se despide después de estar al frente del conjunto leonés veinte jornadas.

En su periplo en la Cultural, Ziganda ha logrado seis victorias, siete derrotas y siete empates, el último en el terreno del Leganés (1-1).

Noticias relacionadas

La mala dinámica del equipo, con diez jornadas sin conocer la victoria y solo cuatro puntos conseguidos de los últimos treinta posibles, ha llevado a los gestores de la entidad culturalista a tomar la decisión de hacer un segundo cambio en el banquillo del equipo este curso.

