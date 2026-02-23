LALIGA HYPERMOTION
La Cultural Leonesa destituye a José Ángel Ziganda
El cuadro leonés anunció el adiós de su segundo técnico esta temporada tras diez jornadas sin conocer la victoria
EFE
La Cultural y Deportiva Leonesa anunció este lunes la destitución del entrenador de su primer equipo, José Ángel Ziganda, y sus ayudantes Jorge Pérez y Julián Marín.
El técnico navarro, que sustituyó a Raúl Llona, que dirigió al equipo las seis primeras jornadas del campeonato después de haber logrado el ascenso a LaLiga Hypermotion, se despide después de estar al frente del conjunto leonés veinte jornadas.
En su periplo en la Cultural, Ziganda ha logrado seis victorias, siete derrotas y siete empates, el último en el terreno del Leganés (1-1).
La mala dinámica del equipo, con diez jornadas sin conocer la victoria y solo cuatro puntos conseguidos de los últimos treinta posibles, ha llevado a los gestores de la entidad culturalista a tomar la decisión de hacer un segundo cambio en el banquillo del equipo este curso.
