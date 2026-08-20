Córdoba - Girona: horario y dónde ver el partido de LaLiga Hypermotion por TV, online y en directo

Córdoba y Girona se enfrentan este viernes 21 de agosto en el Estadio Nuevo Arcángel en el partido de la Jornada 2 de LaLiga HyperMotion 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Córdoba - Girona y dónde ver el partido en España.

En este sentido, los locales se presentarán en su segundo enfrentamiento de la temporada regular luego de debutar con derrota frente al Burgos (3-2), partido en el que se manifestaron un par de remontadas hasta que un agónico gol de David González Ballesteros en el agregado del segundo tiempo inclinó la balanza hacia los burgaleses.

Sin embargo, el historial de los de Iván Ania ante los albirrojos es positivo pues, en sus últimos diez enfrentamientos, han aunado siete victorias y solo tres derrotas, incluyendo la más reciente conquista de los cordobesistas que tuvo lugar en 2017, asimismo perteneciente a un partido de Segunda División.

Por su parte, el regreso de los de Montilivi a LaLiga Hypermotion se desenvolvió a través de un empate con el Leganés (1-1), durante el cual un salvador Abel Ruiz se presentó en el minuto 90 para que los pepineros no se fuesen de su visita a Gerona con los tres puntos.

“Cuando vas perdiendo y empatas parece que el empate es bueno… Hemos hecho un partido para ganar, pero no hemos estado acertados. Nos llevamos un punto que puede tener un saber amargo, pero es positivo. Refuerza al equipo y el trabajo hecho. Ha habido cosas muy positivas. Da un regusto amargo, pero da la satisfacción de las cosas que se hacen bien”, declaró Quique Álvarez, entrenador del combinado visitante.

“El margen de mejora está en la finalización. Teniendo este volumen de acoso a la defensa rival hay que tener más acierto. Hoy hemos hecho cosas muy bien. En la segunda parte nos han generado más, pero nosotros también hemos generado mucho. Ya entrará. Hay que seguir trabajando. Estamos lejos en todos los aspectos, pero la imagen del equipo me gusta”, finalizó.

HORARIO DEL CÓRDOBA - GIRONA DE LALIGA HYPERMOTION

El partido entre Córdoba y Girona, correspondiente a la Jornada 2 de LaLiga HyperMotion, se disputa este viernes 21 de agosto a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL CÓRDOBA - GIRONA DE LALIGA HYPERMOTION

En España, el partido de LaLiga HyperMotion entre Córdoba y Girona se podrá ver en directo y online a través de LaLiga TV HyperMotion y Orange Futbol 2.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga HyperMotion a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.