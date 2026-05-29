Cláusula prohibitiva para Yeremay

Son días de celebración en A Coruña. Con el fiestón de la Plaza María Pita todavía vibrando en el corazón de los herculinos, la dirección deportiva del Dépor se ha puesto manos a la obra para confeccionar la plantilla del próximo curso, que deberá competir en la máxima categoría del fútbol español tras ocho temporadas de sacrificio lejos de la máxima categoría del fútbol español.

Fernando Soriano, director de fútbol, y Massimo Benassi, consejero delegado de la entidad coruñesa, tienen trabajo por delante, especialmente para mantener aquellas piezas codiciadas del equipo que ha logrado el ascenso a Primera. Yeremay Hernández es uno de ellos. El jugador canario tiene diversos pretendientes, con el Sporting CP apretando fuerte por su incorporación.

Yeremay Hernández posa con la bandera de Canarias tras el ascenso del Deportivo de la Coruña en Valladolid. / LaLiga

Sin embargo, tal y como informa 'La Voz de Galicia', los lisboetas pueden ir olvidándose del futbolista grancanario. Según informa el rotativo gallego, el Deportivo blindará a su perla con una cláusula prohibitiva, que rondará los 150 millones de euros, lo que convertiría a Yeremay en el segundo deportista más caro de la historia del Depor. El isleño no superaría los 50.000 millones de pesetas (300 millones de euros) en los que estaba tasado Fran González, legendaria zurda del SúperDepor por la que se interesó en varias ocasiones el Barcelona.

El interés del Sporting CP por Yeremay no es nuevo. El conjunto portugués ya intentó hacerse con sus servicios en anteriores mercados y, según diferentes informaciones publicadas, llegó a poner sobre la mesa ofertas cercanas a los 30 millones de euros entre fijos y variables. Sin embargo, el Deportivo siempre se mantuvo firme y remitió a los clubes interesados al pago íntegro de la cláusula de rescisión del extremo canario.

RC Deportivo - CD Mirandés I El gol de Yeremay Hernández / LALIGA

La irrupción de Yeremay en el fútbol profesional ha sido meteórica. Formado en la cantera blanquiazul, el atacante se ha convertido en una de las grandes referencias ofensivas del equipo herculino y en uno de los futbolistas más determinantes de la categoría durante las dos últimas temporadas. Su rendimiento ha despertado el interés de equipos de primer nivel europeo, con clubes de la Premier League, la Serie A y la liga portuguesa siguiendo muy de cerca su evolución.

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La estrategia del Dépor pasa ahora por consolidar un proyecto competitivo en Primera División alrededor de futbolistas como Yeremay. Y es que este incremento progresivo de su cláusula en los últimos años refleja la intención del club gallego de evitar una salida precipitada de su gran estrella y garantizar estabilidad deportiva tras el esperado regreso a la élite del fútbol español.