Los cinco jugadores a seguir en LaLiga Hypermotion 2026/27

Del veteranísmo delantero uruguayo Cristhian Stuani al eléctrico Brian Cipenga, pasando por el marroquí Youness Lachhab, destinado a ser el ancla del centro del campo del Oviedo, o el explosivo Zito Luvumbo, sin olvidar a la pareja que conformarán Jése Rodríguez y Jefté Betancor en la punta del ataque de Las Palmas, son algunos de los nombres destinados a brillar en LaLiga Hypermotion.

Luvumbo quiere hacer olvidar a Muriqi a base de goles

Tras dejar mejores sensaciones que cifras en los apenas diez partidos que jugó en el tramo final de la pasada temporada, el delantero angoleño del Mallorca, Zito Luvumbo, se enfrentará este curso al reto más difícil, tratar de hacer olvidar al kosovar Vedat Muriqi.

Todo un desafío que Luvumbo parece dispuesto a superar a base de goles, como atestiguan los cuatro tantos, alguno de magnífica factura, como el que firmó ante el París Saint-Germain, que ha anotado durante la pretemporada.

El jugador del Real Mallorca Zito Luvumbo, durante el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports entre el Real Mallorca y el Rayo Vallecano / CATI CLADERA / EFE

Una eficacia que se antoja fundamental para que el conjunto bermellón pueda lograr el único objetivo con el que arranca el curso: el ascenso a la máxima categoría del fútbol español.

Stuani no entiende de años, sólo de goles

Con el internacional marroquí Azzedine Ounahi más cerca de la puerta de salida que de continuar en Montilivi, los aficionados han encontrado un motivo para no perder la ilusión en la renovación de Cristhian Stuani.

Leyenda viva del conjunto catalán, el veteranísmo delantero uruguayo confía a sus 39 años en prestar un último servicio al Girona y contribuir con sus goles al sueño del ascenso a Primera.

Cristhian Stuani celebra un gol con el Girona / EFE/ David Borrat

Y es que, por mucho que pasen los años, Stuani sigue manteniendo intacto el instinto goleador que le ha caracterizado durante toda su carrera deportiva, como atestiguan los cinco goles que el capitán del conjunto gerundense anotó en los apenas 396 minutos que jugó la pasada campaña.

Youness Lachhab, un ancla para la medular del Oviedo

Dotado de un físico imponente y de la inteligencia necesaria para dar criterio a la circulación de balón, el centrocampista marroquí Youness Lachhab llega al Oviedo dispuesto a demostrar las cualidades que le convirtieron el pasado curso en uno de los mejores medios centros defensivos de la categoría.

Youness Lachhab, con el Ceuta. / A. D. CEUTA

Pero Youness no sólo destaca, como ya demostró en el sorprendente Ceuta, por su sacrificio y capacidad de contención, sino que también destaca por su facilidad para asociarse y dar siempre una salida al compañero.

Virtudes que, sin duda, apreciará el nuevo entrenador carbayón, Julián Calero, que parece haber encontrado en Youness el ancla que dote de equilibrio al juego del Oviedo.

Cipenga, electricidad para la delantera del Almería

Eléctrico y desequilibrante, si por algo destaca el atacante congoleño del Almería, Brian Cipenga, es por su capacidad para encarar una y otra vez a su oponente.

Brian Cipenga, en el Almería / AD Almería

Una facilidad para romper líneas que, pese a que no es un rematador, no está exenta de gol, como ya demostró en el pasado Mundial en el encuentro de dieciseisavos de final con Inglaterra.

Cualidades que han devuelto la ilusión del conjunto andaluz, que confía que Cipenga aporte la chispa necesaria al ataque indálico para no dejarse escapar, como ha ocurrido en las dos últimas campañas, la posibilidad del ascenso.

Las Palmas confía su ataque a la 'Doble Jota'

Tras quedarse a tan solo dos pasos del ascenso, al caer ante el Málaga en la semifinales de la fase de promoción, Las Palmas volverá a apostar por el 'producto local' para intentar de nuevo el retorno a la Primera División.

El futbolista de la UD Las Palmas, Jefte Betancor / Ángel Medina G. / EFE

Especialmente en ataque, donde Jesé Rodríguez tendrá como compañero a Jefté Betancor que, pese a formarse en la cantera del equipo amarillo, ha tenido que esperar a los 33 años para debutar con el primer equipo de Las Palmas.

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Club al que regresa tras marcar catorce goles el pasado año con el Albacete, entre ellos los dos que sirvieron para eliminar al Real Madrid de la Copa del Rey.