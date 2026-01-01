FÚTBOL INTERNACIONAL
El Ceuta se queda sin 2,5 millones al no ejercer el Crystal Palace su opción por Uche
El Crystal Palace, al menos de momento, no va a abonar los 20 millones de euros del traspaso
EFE
El Ceuta, equipo de LaLiga Hypermotion, no podrá disponer de los 2,5 millones de euros que habría podido ingresar en el caso de que el Crystal Palace inglés hubiera hecho efectiva la compra del centrocampista Christantus Uche, exjugador ceutí.
Según han informado a EFE fuentes del Ceuta, sin el dinero que esperaba recibir por el traspaso de Uche del Getafe al Crystal Palace, el club trabaja en posibles cesiones de otros clubes como el Betis o el Mallorca para tener más límite salarial.
El Ceuta se quedó con algo de remanente al cierre del mercado de verano pensando en que pudiera necesitar refuerzos en esta ventana invernal que se abre mañana.
En el club se trabajaba con la hipótesis de que el Crystal Palace terminaría haciendo efectiva antes de enero la cláusula de compra obligatoria de Uche que se contemplaba en el contrato de cesión por el Getafe al club inglés, para lo que el nigeriano debía jugar 10 partidos como titular.
Esta circunstancia no se ha producido, con lo que el Crystal Palace, al menos de momento, no va a abonar los 20 millones de euros del traspaso, que dejarían en la arcas del Ceuta 2,5 millones.
El presidente del Ceuta, Luhay Hamido, el director deportivo, Edu Villegas, y sus más estrechos colaboradores, ya trabajan en la llegada de un delantero y dos extremos para reforzar el equipo para la segunda vuelta del campeonato liguero.
