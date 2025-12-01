El Ceuta confirma su mejoría y acaba con la racha a domicilio del Burgos

El Ceuta demostró este sábado que está dispuesto a recuperar la buena racha que le mantuvo ocho jornadas sin perder y logró un triunfo de mérito en su estadio, por 1-0 ante un Burgos que necesitaba los tres puntos para mantenerse en la zona privilegiada de LaLiga Hypermotion y prolongar a cuatro las jornadas consecutivas ganando a domicilio.

Ambos equipos llegaban al encuentro con diferentes sensaciones ya que los locales lo hacían con la euforia que supuso derrotar el miércoles al Almería (3-2) en los 45 minutos que habían quedado pendientes de su partido de la decimotercera jornada, mientras que los visitantes lo hacían con la amargura de haber perdido en casa ante el Racing de Santander (0-2) pero tras haber sumado tres victorias en sus últimos tres partidos a domicilio (Mirandés, Leganés y Cádiz).

El Ceuta se presentó con tres novedades en la alineación con la entrada de Diego González en defensa, Cristian en el centro del campo y Koné en el ataque, mientras que el Burgos comparecía con otros tres cambios con la titularidad de Córdoba, Mollejo y Mario.

Los antecedentes dieron paso a un inicio de partido sin un claro dominador y con un único remate peligroso con un cabezazo de Fer Niño a los cuatro minutos que salió por encima del travesaño. Por lo demás, ambos equipos se repartieron el control del juego pero sin crear opciones claras de gol, de modo que el primer remate a puerta llegó a los 16 minutos con un disparo dentro del área de Koné que atrapó Cantero.

Sin embargo, a los veinte minutos una combinación por la banda derecha culminó con un remate dentro del área del lateral Matos, exjugador del Burgos, que sorprendió a Cantero para firmar el 1-0.

Tras el tanto, el Ceuta contuvo bien al equipo burgalés, que no se acercó al marco de Guille Vallejo. Los locales volvieron a inquietar en el minuto 37 con un lanzamiento de Cristian cerca del palo izquierdo y en el tiempo añadido de la primera mitad con un remate de Diego González que desvió a córner el cancerbero visitante.

La segunda parte la inició el Burgos con la entrada de Mario González y Mateo para intentar tener más mordiente en ataque. De hecho, los visitantes se hicieron dueños del control del juego pero sin sumar oportunidades en su casillero.

El encuentro discurría sin nada que contar en las áreas hasta un remate de Anuar a los 75 minutos que detuvo sin muchos apuros Cantero. Los visitantes se quedaron cerca de igualar el partido a los 80 minutos. Mario remató al larguero, Almenara desvió un balón a un palo y otro remate de Fer Niño lo salvó el propio Almenara sobre la línea de meta.

Esa ocasión de oro para los visitantes dejó paso al control del equipo local, que logró alejar el balón de las inmediaciones de Guille Vallejo pese a los intentos del Burgos por nivelar la balanza.