Celebración por todo lo alto y nuevo lío de Piqué: "Qué facil es pitar a los pequeños"

Gerard Piqué cerró el año futbolístico con una alegría después de presenciar la victoria de su Andorra ante el Deportivo de la Coruña (1-0) gracias a un gol de 'Lauti' en los últimos compases del choque. Un triunfo que da aire al conjunto del Principado, que se aleja del descenso y cierra 2025 con algo más de margen.

Pese al triunfo, Piqué volvió a ser protagonista, para lo bueno y para lo malo. Un día más, y es que ya van unos cuantos esta temporada, el árbitro del encuentro reflejó en el acta final una desconsideración.

En el apartado de ‘otras observaciones’, el árbitro Eder Mallo escribió que “una vez finalizado el primer tiempo y mientras estaba entrando en el túnel de vestuarios pude identificar a D. Gerard Piqué Bernabéu, el cual se acercó a mi persona recriminándome una de las decisiones que tomé en la primera parte manifestándome lo siguiente: ‘Que fácil es pitar a los pequeños’”.

Además, el colegiado Eder Mallo, añadió que Piqué "tuvo que ser sujetado por miembros del club". Unas quejas motivadas por un gol anulado al propio 'Lauti' en el primer tiempo y que Piqué consideró injusta.

Pese al enfado inicial, Piqué acabó celebrando por todo lo alto el triunfo, captado por las cámaras de DAZN.

REINCIDENTE

No es la primera vez que Piqué sale mencionado en el acta final de un partido por increpar de manera desmedida la actuación arbitral. Ya pasó ante el Leganés, cuando recriminó la actuación de Ais Reig al grito de "‘esto es una puta vergüenza. Ahora, si queréis, lo ponéis en el acta", y también ante el Mirandés, donde fue incluso multado por quejarse "de manera intimidatoria en el túnel de vestuarios".

No hay duda que Piqué vive con pasión su etapa al frente de un Andorra que no está viviendo una temporada nada fácil. Pese a ello, las vacaciones navideñas serán mucho más plácidas después de la importante victoria ante el Dépor.