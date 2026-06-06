Castellón - Almería: a qué hora y dónde ver el playoff de ascenso a Primera División hoy por TV y en directo

Castellón y Almería se enfrentan hoy sábado 6 de junio en el Estadio Municipal de Castalia en el partido de ida de las semifinales de los playoffs de LaLiga Hypermotion 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Castellón - Almería y dónde ver el partido en España.

Así, pues, luego de una ajustada e indispensable victoria contra el Eibar, los de Pablo Hernández lograron clasificarse a la liguilla por encima del Burgos, contando con una diferencia de goles superior por tan solo cuatro anotaciones.

Pese a lo reducido de la brecha, los albinegros entran en la fase culmen de la temporada en aras de volver a Primera División, categoría en la que no se ubican desde 1991 y para la que volver sería todo un hito en la historia del club.

Sin embargo, el entrenador reconoce el nivel del equipo rival, a quienes elogió como "la mejor plantilla de la categoría". Aun así, Hernández tiene claro que, si bien ya cumplieron el objetivo de entrar en playoffs, "vamos a dar el máximo para intentar ganarlo".

Por su parte, el Almería arribará a la disputa como el gran favorito de cara a adjudicarse ese anhelado tercer boleto a LaLiga EA Sports, siendo que fue el que más cerca quedó de lograr el ascenso directo, a tan solo tres puntos del Deportivo La Coruña.

Desafortunadamente para los de Rubi, sumar dos derrotas y un empate en las últimas cuatro fechas sentenció el destino de los indálicos, quienes lucharán por regresar a la categoría que no poseen desde la campaña 2023-2024.

Pese a ello, el director discrepa de que haya una situación adversa que superar en la escuadra almeriensista. "La percepción de tener que superar un obstáculo no la tengo. El obstáculo grande es eliminar al Castellón", declaró.

HORARIO DEL CASTELLÓN - ALMERÍA DE LOS PLAYOFFS DE SEGUNDA DIVISIÓN

El partido entre Castellón y Almería, correspondiente al partido de ida de las semifinales de los playoffs de LaLiga Hypermotion, se disputa hoy sábado 6 de junio a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL CASTELLÓN - ALMERÍA DE LOS PLAYOFFS DE SEGUNDA DIVISIÓN

En España, el partido de LaLiga Hypermotion entre Castellón y Almería se podrá ver en directo y online a través de LaLiga TV Hypermotion y Orange Fútbol 2.

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