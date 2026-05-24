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SEGUNDA DIVISIÓN

Carrusel de Segunda en directo: El ascenso del Deportivo y el descenso de Zaragoza en vivo

Sigue en directo la 41ª jornada de LaLiga Hypermotion con el ascenso y descenso en juego

Yeremay encara a Owono en el duelo entre el Deportivo y el Andorra en Riazor.

Yeremay encara a Owono en el duelo entre el Deportivo y el Andorra en Riazor. / Carlos Pardellas

Albert Briva

Albert Briva

Última hora y resultados en vivo de la penúltima jornada de LaLiga Hypermotion con el ascenso del Deportivo y el descenso del Zaragoza en vivo.

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