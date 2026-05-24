En directo
SEGUNDA DIVISIÓN
Carrusel de Segunda en directo: El ascenso del Deportivo y el descenso de Zaragoza en vivo
Sigue en directo la 41ª jornada de LaLiga Hypermotion con el ascenso y descenso en juego
Última hora y resultados en vivo de la penúltima jornada de LaLiga Hypermotion con el ascenso del Deportivo y el descenso del Zaragoza en vivo.
TODO EN JUEGO
Buenas tardes. Jornada importante en segundo con el ascenso y el descenso en juego.
El Depor puede ser hoy equipo de Primera ocho años después, mientras que el Zaragoza está cerca de caer a Primera RFEF.
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