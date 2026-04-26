¡Brutal tangana entre Huesca y Zaragoza con un puñetazo de Andrada a Pulido tras ser expulsado!

Un final escandaloso y absolutamente inadmisible echó por tierra un derbi aragonés que hasta ese momento había sido intenso, pero limpio. Todo se desató con la grave agresión de Andrada, que perdió por completo los nervios y propinó un puñetazo directo al rostro de Pulido, una acción que marcó un antes y un después en el encuentro. La tensión estalló definitivamente cuando Dani Jiménez, lejos de calmar la situación, respondió también con otra agresión sobre el propio Andrada, agravando aún más el caos sobre el terreno de juego.

Las consecuencias fueron inmediatas: expulsiones, descontrol y un desenlace impropio del fútbol profesional. Tasende también vio la roja, dejando al Huesca con diez jugadores y al Zaragoza con nueve. La situación llegó a tal punto que, en el tiempo de descuento, ambos equipos se vieron obligados a colocar a jugadores de campo como porteros, una imagen tan insólita como consecuencia directa de la falta de control tras las agresiones.

Todo estalló en el último minuto cuando Andrada intentó poner en juego un balón parado de forma rápida. El colegiado lo impidió, lo que provocó la airada reacción del guardameta, que se encaró con el árbitro y recibió la advertencia de que debía calmarse o sería expulsado.

En esa misma acción, Luna cayó dentro del área tras una acción de Tasende que fue revisada por el VAR. Mientras el árbitro se dirigía a la pantalla, la tensión siguió creciendo con las protestas de Pulido muy cerca de Andrada. En ese contexto, el portero del Zaragoza terminó empujando al capitán del conjunto oscense.

La situación se desbordó por completo cuando el colegiado se giró y decidió expulsar a Andrada. Lejos de enfriarse, el guardameta reaccionó de forma aún más violenta, se dirigió de nuevo hacia Pulido y le propinó un puñetazo en la zona de la sien, lo que desencadenó una tangana generalizada entre jugadores de ambos equipos.

Tras el partido, el entrenador del Huesca, José Luis Oltra, reconoció la dificultad de explicar lo sucedido y habló de una acción impropia de un encuentro de fútbol profesional. "Difícil de explicar. Creo que es un cruce de cables en toda regla... Yo me pongo en la situación, pero no quiero justificar algo que es injustificable. No tiene por dónde cogerse. Yo no sabía qué hacer, cómo parar... Ha sido feo. Esto debería ser una fiesta del fútbol aragonés, con dos equipos necesitados... Y aunque haya sido un partido feo, con poco fútbol, hay muchas cosas de las que hablar", admitió.

Por su parte, el jugador del Zaragoza, Francho Serrano, pidió disculpas en nombre del equipo: "No sé qué ha pasado. Como capitán quiero pedir disculpas, el Zaragoza no tiene que dar esa imagen nunca. Pedir perdón porque el Zaragoza no puede dar esa imagen. Pedir disculpas. Ya en el partido, no hemos sido capaces ni de meter miedo. Tampoco creo que ellos merecieran ganar, pero los detalles fueron de ellos. Para mí el segundo penalti no es, ese tipo de jugadas hoy nos han salido en contra, y bueno, a seguir a delante y a creer hasta el último día".

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El choque deja así un final bochornoso en un derbi marcado por la tensión, las protestas y una acción final que ha eclipsado por completo lo ocurrido durante el resto del encuentro.