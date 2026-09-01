Baena, Owusu y Vidal, más caras nuevas para el Sabadell

El portero Marc Vidal, el joven pivote ghanés Yussif Owusu y el extremo Ángel Baena se han convertido en nuevos jugadores del Sabadell este martes, en el último día del mercado de fichajes. El equipo arlequinado ha cerrado el verano con más de 15 incorporaciones, con el objetivo de construir una plantilla para afrontar con garantías el reto de la permanencia en LaLiga Hypermotion. Sería el tercer éxito consecutivo, después de los dos ascensos seguidos que han devuelto al club arlequinado a Segunda División desde Segunda Federación en apenas dos cursos.

El primer protagonista del día ha sido Ángel Baena, nacido hace 25 años en Santa Coloma de Gramenet y producto de la Damm. El extremo catalán ha firmado un contrato de dos años y llega a la Nova Creu Alta después de tres años notables en Polonia. Fue campeón de la Copa de Polonia (2024) y jugó en Europa con el Wisla de Cracovia y la temporada pasada sumó dos goles y cuatro asistencias con el Widzew Lodz. Antes había militado en el filial del Betis y había jugado en Segunda con el Lugo. "Destaca por su desequilibrio, su capacidad asociativa y su calidad en ataque", asegura el comunicado del club arlequinado.

Owusu, de 20 años, es un prometedor centrocampista que viene de las categorías inferiores del Chelsea y el Brighton & Hove Albion ingleses y que también puede jugar como central. Se ha comprometido con el Sabadell hasta el 30 de junio de 2029, después de convencer a Ferran Costa durante unas semanas a prueba. Desde la Nova Creu Alta ponen el foco en su juventud, su potencia y su capacidad física.

La tercera cara nueva del día ha sido Marc Vidal. Es el elegido para completar la portería y pugnar por la titularidad con Diego Fuoli, con José Ortega como tercera opción y pieza clave a nivel de vestuario. "Es un portero consolidado y en una edad ideal para continuar creciendo. Destaca por su capacidad bajo palos, su juego con los pies y una trayectoria ascendente en los últimos años", reza el comunicado de la entidad. Se formó en el Villarreal y luego pasó por el Betis Deportivo, el Andorra, el Barça Atlètic, donde coincidió con Gerard Martín y Marc Bernal, y en 2024 llegó al Celta de Vigo. Primero fue titular con el filial en Primera Federación y el curso pasado ejerció como tercer portero del primer equipo. Owusu y Vidal han llegado al club libres.

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El Sabadell, pendiente de algunas últimas carpetas en los últimos minutos del mercado, ha protagonizado un excelente e ilusionante regreso a la categoría de plata, con dos empates de prestigio en Gijón y en Castellón y una gran victoria contra uno de los candidatos al ascenso, el Almería.