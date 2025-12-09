Aridane habla tras su accidente: "Gracias a Dios no hubo personas de por medio"

El defensa de la UD Almería, Aridane Hernández, ha pedido perdón públicamente después del incidente de la madrugada del pasado viernes, cuando fue detenido por la Policía Local tras arrojar un resultado positivo en un control de alcoholemia y verse implicado en un accidente de tráfico en la capital almeriense.

Los hechos se produjeron alrededor de las 3:30 horas en la zona de la Vega de Acá. Según fuentes municipales consultadas, el jugador conducía un vehículo de alta gama que impactó contra varios coches estacionados en la calle Argentinita.

El recorrido del automóvil finalizó junto a los accesos del edificio donde reside el futbolista. Tras la colisión, siempre según la misma versión, Aridane habría dejado la vía pública para introducir el coche dentro de su garaje particular. La intervención de testigos y el visionado de cámaras de seguridad facilitaron a los agentes su rápida localización. El club rojiblanco informó posteriormente de que el defensa había solicitado intervenir en UDA Radio con el fin de asumir responsabilidades y dirigirse directamente a quienes se han visto afectados por lo sucedido.

"Aquí estoy para pedir perdón"

Durante la conversación, visiblemente emocionado, el jugador pidió perdón de forma reiterada: "Quiero pedir perdón a la UD Almería, al cuerpo técnico, a El Assy, a Joao, a mis compañeros y a la afición porque cometí un error humano que no se puede permitir. El estatus que tiene el Almería no se lo merece. Gracias a Dios no hubo personas de por medio y pido disculpas a los propietarios de los vehículos afectados después de lo que provoqué. Aquí estoy para pedir perdón y hablar con quien tenga que hablar".

A lo largo de su intervención, Aridane no logró contener las lágrimas y subrayó el impacto personal que ha tenido el episodio. "El vestuario es mi segunda familia y necesitaba disculparme públicamente con ellos y con todo el mundo porque el que comete un error tiene que disculparse como ser humano. Sé que lo que hice está muy mal".

El central insistió en el mensaje de responsabilidad, especialmente hacia los jóvenes que siguen la trayectoria de los futbolistas profesionales: "Quería dar la cara. Estoy en deuda con todos. Ha sido un error humano y quería referirme a los chicos jóvenes que están empezando en el fútbol y a todo el mundo porque yo sé que nosotros somos un referente para ellos; no se debe coger un coche cuando has tomado algo".

La UD Almería no ha detallado por el momento si impondrá medidas disciplinarias internas, aunque fuentes del club señalan que la prioridad inmediata era que el jugador ofreciera explicaciones públicas y se pusiera a disposición tanto de la entidad como de los afectados por los daños materiales. Mientras avanza la investigación policial sobre el accidente, Aridane deberá afrontar las consecuencias administrativas y judiciales derivadas del positivo en alcoholemia.