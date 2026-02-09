Un árbitro de Segunda División, arrestado por una presunta agresión sexual a una prostituta

Un árbitro de Segunda División está siendo investigado por presuntamente agredir sexualmente a una prostituta en Gijón, hace alrededor de 15 días, según informa el diario ‘La Nueva España’.

La policía detuvo al colegiado tras hacerse pasar por policía nacional, tras lucir distintivos en su ropa. La mujer habría denunciado haber sufrido una agresión sexual tras pedir auxilio, y la policía se personó en el lugar de los hechos para identificar al sospechoso. La Nueva España afirma que el árbitro trató de coaccionar a la mujer afirmando que si esta no accedía a las prácticas sexuales que le proponía tendría problemas legales.

El individuo fue conducido a la Comisaría de la localidad asturiana, donde declaró ante la Unidad de Familia y Mujer, según informa el diario La Nueva España. Posteriormente, quedó en libertad con cargos en calidad de investigado, a la espera de ser citado por la autoridad judicial.

El mismo medio señala que el presunto implicado ya tenía en vigor una orden de alejamiento de 300 metros. Por otro lado, El Comercio indica que en su domicilio se encontraron uniformes y emblemas de la Policía Nacional, la Guardia Civil y distintos cuerpos de policía local.

Arbitró un partido una semana más tarde

La investigación, que continúa abierta, se inició tras la denuncia presentada por la víctima. El asunto se encuentra actualmente en un juzgado de instrucción de Gijón, donde se investiga al colegiado por supuestos delitos de agresión, coacciones y usurpación de funciones públicas.

Tras su comparecencia policial y su posterior puesta en libertad, el árbitro llegó incluso a dirigir un encuentro de Segunda División pocos días después.

Noticias relacionadas

La presunción de inocencia rige en todo procedimiento penal y establece que la carga de la prueba recae exclusivamente en la acusación, quien debe demostrar la culpabilidad del investigado. El acusado no tiene que probar su inocencia (probatio diabolica), sino que esta se presume hasta que se obtengan pruebas sólidas en juicio.