LALIGA HYPERMOTION
El árbitro Arcediano Monescillo critica la "transparencia" en el CTA y relata su experiencia en el Huesca-Zaragoza
El colegiado evitó que la bronca escalara y únicamente dos jugadores fueron expulsados
Arcediano Monescillo vivió como si fuera un examen la trifulca que se libró en el partido entre el Huesca y el Zaragoza el pasado domingo en LaLiga Hypermotion. Uno que afirma haber superado exitosamente gracias a la experiencia ganada a lo largo de los años.
El golpe a puño cerrado que le propinó Esteban Andrada (Zaragoza) a Juan Pulido (Huesca) vació las bancas y llevó el partido a un agitado estado del cual parecía no saldría, pero finalmente todo quedó en una bronca, que no vio más que a dos expulsados -- los porteros de cada equipo, Andrada y Jiménez López.
Desde la mirada de Arcediano Monescillo, árbitro central en dicho partido, el control de la situación fue posible gracias a su experiencia, aprendida únicamente con los años, y que incluso le sorprendió a él mismo.
"Son situaciones que te acabas encontrado (con el paso de los años). La experiencia que cada uno va cogiendo día a día hace que sepas dominar situaciones importantes", recogió en la presentación del libro 'Perder también es de Campeones', a la vez que apuntó saber la importante que tiene el que lo conozcan los jugadores, apuntando que "cada vez te tienen más respeto".
Sin transparencia en el arbitraje
Con casi 350 partidos arbitrados en su carrera profesional en la segunda división del fútbol español, Arcediano Monescillo señaló también que existe una "falta de transparencia" en el sistema de promoción para definir a los ábritros que se desempeñan en la primera división, incluso cuando, afirma, "se habla mucho de meritocracia" en el sistema.
Independientemente de ello, afirmó que se encuentra "contento", confiado en que seguirá creciendo y agregando que uno de los aspectos más importantes para tener un buen desempeño es mantener la buena estabilidad emocional.
"He cambiado el chip. Hay gente nueva y voy a demostrar que hay esa oportunidad de que apuesten por mí", declaró en Madrid.
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