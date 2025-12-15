El Andorra vuelve a sonreír por las manos de un Yaako imperial

Otra vez sonrisas en el Principado. Y hacían mucha falta. El FC Andorra volvió a ganar cuando más lo necesitaba en LaLiga Hypermotion. Tras diez jornadas sin conocer la victoria, el conjunto tricolor rompió su mala racha en el José Zorrilla con un triunfo de enorme valor (0-1) ante el Real Valladolid, sustentado en la solidez defensiva, la paciencia competitiva y una actuación decisiva de Áron Yaakobishvili, clave para sostener al equipo hasta el gol definitivo de Minsu en el tiempo de prolongación.

El equipo de Carles Manso, interino tras el despido de Ibai Gómez pero que sigue con buen tino en el cargo, había arrancado la temporada como una de las revelaciones de Segunda División, con cuatro victorias en las primeras siete jornadas que dispararon la ilusión, especialmente tras el triunfo en El Sardinero (1-2) el 27 de septiembre.

Minsu celebra su tanto frente al Valladolid / Laliga

Sin embargo, desde entonces el Andorra había encadenado diez partidos sin ganar, con cuatr.o empates y seis derrotas, una dinámica que le hizo caer hasta la zona de descenso pese a conservar una renta de 18 puntos. La victoria en Valladolid supone un punto de inflexión para un equipo que, además, llegaba con cifras defensivas preocupantes como visitante, siendo el más goleado fuera de casa.

El duelo comenzó con un Real Valladolid intenso, presionando alto y generando ocasiones desde los primeros minutos. Juric tuvo la primera clara con un cabezazo que se marchó fuera por poco, pero el Andorra no se descompuso. Con el paso de los minutos, el conjunto tricolor equilibró la posesión y empezó a ganar confianza, apoyado en una defensa sólida y en la seguridad bajo palos de Yaakobishvili. El guardameta húngaro frustró varias llegadas locales, con intervenciones de mérito ante Biuk y Juric, para sostener el 0-0 al descanso en un partido muy abierto.

MINSU, DECISIVO

Tras la reanudación, el guion se mantuvo. El Valladolid volvió a perdonar, con una parada de Guilherme a Lautaro y un fallo inexplicable de Biuk solo ante el portero. Esa falta de acierto local fue alimentando la frustración en las gradas y permitió al Andorra jugar con el tiempo y con la ansiedad del rival. El equipo andorrano mantuvo la calma, cerró espacios y esperó su momento, consciente de que cualquier detalle podía decantar el encuentro.

Ese detalle llegó en el minuto 92. Minsu Kim aprovechó un desajuste defensivo para marcar el único gol del partido con un disparo raso imposible para Guilherme, culminando el ejercicio de resistencia del Andorra y certificando una victoria que rompía su racha negativa. El tanto silenció a un José Zorrilla que ya empezaba a vaciarse y provocó el descontento de la afición local con su equipo.

YAAKO, PROTAGONISTA

Más allá del gol, el triunfo tuvo un nombre propio: Áron Yaakobishvili. El portero húngaro, cedido por el FC Barcelona, firmó cinco paradas, cuatro de ellas a remates dentro del área, y logró su segunda portería a cero de la temporada. Su solvencia fue decisiva para que el Andorra resistiera en los momentos de mayor empuje vallisoletano y pudiera llevarse los tres puntos.

El Andorra vuelve así a sonreír lejos de casa, rompe una larga sequía y refuerza su confianza con una victoria construida desde la paciencia, la lucha y, sobre todo, desde las manos de un Yaako imperial.